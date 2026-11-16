Yhan salió a auxiliar a un amigo herido y murió en un accidente de tránsito en Ocaña

Un mortal accidente de tránsito, precedido por una riña con arma blanca, marcó una trágica noche de fin de semana en Ocaña, en la que perdió la vida Yhan Toro. El joven murió en medio de una situación de tensión, cuando intentaba ayudar a uno de sus amigos.

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Según se ha podido establecer, este doble hecho lamentable ocurrió en la madrugada de ayer, 15 de noviembre, y comenzó en el barrio El Bambo, donde se habría presentado una riña en la que resultó involucrado Andrés José Navarro Lemus.

El hombre sufrió una herida por arma blanca, por lo que rápidamente sus amigos decidieron trasladarlo a un centro médico. Toro tomó su motocicleta y, junto con un tercer acompañante, emprendieron el recorrido hacia un centro asistencial. Los tres se movilizaban en el mismo vehículo.

Sin embargo, el trayecto se vio interrumpido en la esquina de la calle 11 con carrera 13, donde el grupo sufrió un accidente de tránsito. Hasta el momento no se han establecido las causas del siniestro, pero se conoció que el conductor perdió el control de la motocicleta y los tres cayeron sobre el asfalto.

La peor parte se la llevó Toro, quien impactó su cabeza contra el suelo y una pared, golpes que le provocaron la muerte de manera instantánea. Entretanto, los otros dos ocupantes, según se conoció, no sufrieron lesiones de consideración.

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Tras el accidente, los sobrevivientes continuaron su camino hacia el centro asistencial, mientras en el lugar hicieron presencia uniformados de la Policía y autoridades de Tránsito y Transporte, quienes se encargaron de realizar la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo, además de iniciar las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Allegados de Yhan expresaron su dolor a través de las redes sociales, donde lo recordaron como una persona alegre y respetuosa, que disfrutaba especialmente de los ambientes festivos y las celebraciones de carnaval.

Otra de sus grandes pasiones era el fútbol, en especial jugarlo. En las canchas era conocido como Pato, un apodo con el que lo identificaban quienes compartían con él esta afición. Ahora, su ausencia dejará un vacío entre aquellos que lo acompañaban en cada partido.

Por su parte, se conoció que Andrés José Navarro Lemus continúa recuperándose de la herida que sufrió durante la riña y, aparentemente, se encuentra fuera de peligro.

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