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Colombia domina ante RD Congo, pero no concreta al término del primer tiempo
La Selección Colombia empata 0-0 con RD Congo.
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crojas
Colombia
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La Opinión
Martes, 23 de Junio de 2026

Con protagonismo del arquero Lionel Mpasi, República Democrática del Congo empata 0-0 con la Selección Colombia al término del primer tiempo del compromiso disputado por la segunda fecha de la Copa del Mundo. 

En Guadalajara, el cancerbero congoleño ha sido protagonista salvando remates de Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Daniel Muñoz y Gustavo Puerta. 

Los cafeteros han dominado en los primeros 45 minutos, pero han flaqueado en la definición. 

En defensa ha destacado Dávinson Sánchez, cortando y recuperando balones. 

Síntesis: 

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz; Luis Suárez.

DT: Néstor Lorenzo. 

RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Ngalayel Muakau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Yoane Wissa, Cedric Bakambu. 

DT: Sebastien Desabre.

Lea: Con doblete de Lio Messi, Argentina se clasificó a la segunda fase del Mundial al vencer a Austria

 

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