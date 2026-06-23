¡Nómina oficial! Estos son los 11 jugadores con los que Colombia enfrentará a RD Congo en Guadalajara

La Selección Colombia confirmó su alineación titular para el compromiso frente a la República Democrática del Congo por la Copa del Mundo 2026, en un partido clave para sus aspiraciones de mantenerse en la pelea por el liderato del Grupo K.

El director técnico Néstor Lorenzo mantuvo la confianza en el mismo equipo que debutó con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán, por lo que repetirá el once inicial con el que espera sumar un nuevo triunfo en Guadalajara.

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El combinado nacional buscará su segunda victoria consecutiva en el certamen y, de conseguir los tres puntos, recuperará el primer lugar del Grupo K, posición que de manera parcial ocupa Portugal tras imponerse 5-0 a Uzbekistán.

Con continuidad en su formación y un buen inicio en el torneo, la selección cafetera intentará dar otro paso firme hacia la siguiente fase del Mundial.