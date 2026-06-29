Trump anuncia reunión con Irán en Qatar para avanzar en proceso de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que este martes se celebrará en la capital de Qatar, Doha, un encuentro con Irán que tendrá lugar "a petición" de Teherán, que horas antes descartó que hubiera en agenda un encuentro a nivel técnico con Washington.

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"Irán ha pedido una reunión. Tendrá lugar mañana en Doha", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca en un breve mensaje en redes sociales, sin que las autoridades iraníes se hayan pronunciado por ahora sobre el anuncio.



Tras ello, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha señalado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense Fox News que el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del mandatario, viajarán a Doha para "reuniones de alto nivel" con Irán, en paralelo a las cuales habrá "conversaciones técnicas".

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"En lo que a nosotros respecta, estamos cumpliendo nuestra parte del alto el fuego", ha dicho, antes de advertir de que "la violencia será respondida con violencia", en referencia al intercambio de ataques de los últimos días. "Eso seguirá pasando, aunque esperamos que no pase", ha manifestado.



En este sentido, ha reseñado que Trump "quiere que el proceso de paz tenga éxito" y ha recomendado a Irán que "firme un buen acuerdo con Estados Unidos". "El presidente ha demostrado que no tiene miedo a usar el poderío de nuestro Ejército", ha destacado Leavitt, quien ha hecho hincapié en que Washington "gana de cualquier manera", ya sea en la mesa de negociaciones o por la vía militar.



"Si el proceso de paz funciona, el memorando de entendimiento continúa, los precios del gas seguirán bajando. Vemos el crudo más bajo que antes del inicio de esta excursión, tal y como la llama el presidente", ha declarado, antes de afirmar que, en caso contrario, Irán "se presentará como un paria" en la región de Oriente Próximo.

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Poco antes, el viceministro de Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales de Irán, Kazem Qaribabadi, había indicado que "no hay programadas para esta semana reuniones de los grupos técnicos de trabajo", después de que Pakistán, que ejerce labores de mediación, afirmara la semana pasada un encuentro previsto para este lunes o martes.



Las palabras de Qaribabadi llegaron horas después de que un funcionario estadounidense confirmara en declaraciones concedidas a Europa Press que Estados Unidos e Irán "cesarán" las hostilidades de los últimos días y "continuarán las conversaciones técnicas" sobre su memorando de entendimiento, mientras que las embarcaciones "podrán moverse libremente" en el estrecho de Ormuz.

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