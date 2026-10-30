La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Política
6
Política
Comisión de frontera inicia agenda con exigencia de información sobre los acuerdos entre Colombia y Venezuela
Coordinada por la representante nortesanrandereana Diana Riveros, la instancia reúne a 15 congresistas y buscará hacer seguimiento a los compromisos binacionales.
Authored by
orlando.carvajal
Comisión de asuntos fronterizos inició primeras tareas./Foto: Cortesía
Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Viernes, 30 de Octubre de 2026

La recién creada Comisión Accidental para la Supervisión de los Temas Fronterizos y Limítrofes entre Colombia y Venezuela anunció su primera gestión: solicitar un informe pormenorizado sobre el estado de las relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países, así como de los tratados y acuerdos vigentes en seguridad, cooperación económica, defensa, prestación de servicios y lucha contra el crimen transfronterizo.

La comisión, integrada por 15 representantes a la Cámara de diferentes partidos y regiones fronterizas, será coordinada por Diana Riveros, representante por Norte de Santander. Entre sus integrantes están la totalidad de los representantes a la Cámara por este departamento, quienes tendrán la tarea de llevar al escenario legislativo las necesidades de una región cuya dinámica económica y social depende, en buena medida, de su relación con Venezuela.

“Los problemas de la frontera no podemos resolverlos solos. De nada sirven los esfuerzos de este lado si no tenemos una comunicación clara y colaborativa con Venezuela”, afirmó Riveros al explicar la importancia de establecer qué compromisos existen entre ambos países, cuáles se encuentran vigentes y qué mecanismos de cooperación pueden contribuir a resolver las dificultades de las comunidades fronterizas.

Lea aquí: Pacto Histórico estudia candidatura de Gustavo Petro a Alcaldía de Barranquilla

Uno de los asuntos centrales será la presencia y operación de estructuras armadas ilegales en la zona limítrofe. Sin embargo, la agenda también incluye problemas que afectan la vida cotidiana de la población: las presiones del narcotráfico y el contrabando, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, la atención a la población migrante y la incertidumbre que enfrentan comerciantes y familias cuando las tensiones políticas afectan el intercambio entre los dos países.

El representante conservador José Luis Duarte señaló que la comisión debe contribuir a exigir respuestas institucionales y fortalecer la cooperación binacional.

“Esta comisión es una oportunidad para exigir claridad, fortalecer la cooperación entre Colombia y Venezuela y defender la seguridad, el comercio legal y la tranquilidad de nuestra gente”, sostuvo.

Duarte agregó que los congresistas de Norte de Santander deberán hacer seguimiento a los compromisos entre ambos gobiernos y reclamar resultados en seguridad, defensa y lucha contra las actividades criminales transfronterizas. También planteó la necesidad de avanzar hacia una frontera que ofrezca condiciones para el desarrollo productivo.

Lea también: Mincomercio denuncia presuntas irregularidades en 148 contratos del gobierno Petro

En ese propósito, destacó la propuesta de convertir a Norte de Santander en la Gran Despensa Agrícola Binacional, una apuesta orientada a ampliar las oportunidades de los campesinos para producir, comercializar sus cosechas y acceder a nuevos mercados a ambos lados de la frontera.

Represetante a la Cámara, Diana Riveros, coordinadora de la Comisión de Asuntos Fronterizos./Foto: Cortesía


La viabilidad de esa iniciativa depende, entre otros factores, de condiciones de seguridad, infraestructura, transporte y estabilidad comercial que permitan movilizar los productos sin interrupciones que perjudiquen a los productores.


Seguimiento a recursos y compromisos estatales

La comisión también se propone examinar la presencia del Estado en los municipios fronterizos. La agenda comprende el seguimiento a los recursos públicos asignados, la ejecución de políticas y programas, y la convocatoria a ministros y entidades responsables para que expliquen sus actuaciones y resultados.

La intención es que la respuesta institucional no se limite a medidas de seguridad, sino que incluya vías, hospitales, escuelas, empleo y servicios públicos. Para ello, sus integrantes prevén visitar los territorios, escuchar a las comunidades y promover iniciativas legislativas relacionadas con las necesidades identificadas.

La coordinación de los 15 congresistas plantea un desafío adicional: traducir las solicitudes de información y los debates políticos en compromisos verificables, con responsables, plazos y resultados que puedan ser evaluados.

Lea además: Exalcalde de Salazar de las Palmas fue inhabilitado por 10 años por irregularidades contractuales

La relación con Venezuela será determinante en buena parte de esa tarea. Los problemas de seguridad, comercio y movilidad no se detienen en los límites nacionales, por lo que la comisión buscará identificar mecanismos de diálogo y cooperación que puedan funcionar más allá de las diferencias políticas entre los gobiernos.

El resultado de su gestión dependerá de la capacidad para convertir los diagnósticos en acciones institucionales y mantener el seguimiento sobre las respuestas de ambas naciones. Para Norte de Santander, el reto consiste en que la agenda fronteriza tenga efectos concretos en la seguridad de sus habitantes, las condiciones de trabajo de sus campesinos y comerciantes y la prestación de servicios en los municipios limítrofes.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Asesinato Ladrón Prados del Este
Asesinato Ladrón Prados del Este
Caballito, marihuana y atraco: Kervin, murió en un frustrado atraco en Cúcuta
La Opinión
Rodada de Halloween en Cúcuta. Foto: Archivo
Rodada de Halloween en Cúcuta. Foto: Archivo
Estas son las medidas de movilidad que regirán en Cúcuta durante Halloween
La Opinión
Capturados de Venta de Niños
Capturados de Venta de Niños
30 años de prisión pagará exregistrador de Silos vinculado a red de venta de bebés: otros tres involucrados son buscados
La Opinión