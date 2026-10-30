Comisión de frontera inicia agenda con exigencia de información sobre los acuerdos entre Colombia y Venezuela

La recién creada Comisión Accidental para la Supervisión de los Temas Fronterizos y Limítrofes entre Colombia y Venezuela anunció su primera gestión: solicitar un informe pormenorizado sobre el estado de las relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países, así como de los tratados y acuerdos vigentes en seguridad, cooperación económica, defensa, prestación de servicios y lucha contra el crimen transfronterizo.

La comisión, integrada por 15 representantes a la Cámara de diferentes partidos y regiones fronterizas, será coordinada por Diana Riveros, representante por Norte de Santander. Entre sus integrantes están la totalidad de los representantes a la Cámara por este departamento, quienes tendrán la tarea de llevar al escenario legislativo las necesidades de una región cuya dinámica económica y social depende, en buena medida, de su relación con Venezuela.

“Los problemas de la frontera no podemos resolverlos solos. De nada sirven los esfuerzos de este lado si no tenemos una comunicación clara y colaborativa con Venezuela”, afirmó Riveros al explicar la importancia de establecer qué compromisos existen entre ambos países, cuáles se encuentran vigentes y qué mecanismos de cooperación pueden contribuir a resolver las dificultades de las comunidades fronterizas.

Lea aquí: Pacto Histórico estudia candidatura de Gustavo Petro a Alcaldía de Barranquilla

Uno de los asuntos centrales será la presencia y operación de estructuras armadas ilegales en la zona limítrofe. Sin embargo, la agenda también incluye problemas que afectan la vida cotidiana de la población: las presiones del narcotráfico y el contrabando, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, la atención a la población migrante y la incertidumbre que enfrentan comerciantes y familias cuando las tensiones políticas afectan el intercambio entre los dos países.

El representante conservador José Luis Duarte señaló que la comisión debe contribuir a exigir respuestas institucionales y fortalecer la cooperación binacional.

“Esta comisión es una oportunidad para exigir claridad, fortalecer la cooperación entre Colombia y Venezuela y defender la seguridad, el comercio legal y la tranquilidad de nuestra gente”, sostuvo.

Duarte agregó que los congresistas de Norte de Santander deberán hacer seguimiento a los compromisos entre ambos gobiernos y reclamar resultados en seguridad, defensa y lucha contra las actividades criminales transfronterizas. También planteó la necesidad de avanzar hacia una frontera que ofrezca condiciones para el desarrollo productivo.

Lea también: Mincomercio denuncia presuntas irregularidades en 148 contratos del gobierno Petro

En ese propósito, destacó la propuesta de convertir a Norte de Santander en la Gran Despensa Agrícola Binacional, una apuesta orientada a ampliar las oportunidades de los campesinos para producir, comercializar sus cosechas y acceder a nuevos mercados a ambos lados de la frontera.