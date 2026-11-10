Indicadores de Jeremías | Explotación minera afectará en alto nivel el páramo de Santurbán

Explotación minera afectará en alto nivel el páramo de Santurbán

La senadora nortesantandereana, de la bancada del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, advirtió nuevamente los riesgos que acechan al páramo de Santurbán con la explotación de minerales en su área. Una operación de tal finalidad generará degradación ambiental en detrimento de la reserva hídrica de ese ecosistema, que surte a la población del nororiente.

Omaña llamó la atención sobre proyectos que se han propuesto al Gobierno nacional.

En varias ocasiones, empresas extranjeras, con vínculos nacionales han buscado que se les de espacio de explotación minera en las proximidades del páramo, lo cual se ha considerado inconveniente para la integridad ambiental de la nación.

Un libro de cuentos presentará Darwin Clavijo, mañana, en Cúcuta

Un libro de su autoría titulado “Al otro lado del puente” presentará mañana en Cúcuta el abogado, docente universitario y escritor Darwin Clavijo. El acto está programado en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, a partir de las 5:00 de la tarde.

El autor de la obra dijo: “Con este libro regreso a mis orígenes, a la escritura libre y a la pintura, ese territorio donde nada necesita demostrarse y basta con contar bien una historia para volverla verdadera. Los cuentos reunidos aquí vienen de la ciudad. Algunos los escuché en una reunión entre amigos, otros en la fila del banco, donde la gente habla sin cuidarse porque cree estar entre desconocidos y otros pertenecen a eso que todos sabemos y nadie ha escrito”.

El verano está afectando las palmas

El fuerte verano que se presenta en la región está provocando un daño severo en la vida de las palmas en algunos municipios del departamento Norte de Santander. La fotografía muestra lo que está sucediendo en Salazar de las Palmas, Villa del Rosario y Cúcuta. Según los expertos, lo que se está presentando (palmas descabezadas) no es otra cosa que la pérdida de la turgencia, que se entiende como la respuesta directa al estrés por la sequía. La planta no puede subir el calcio a la parte superior para garantizar estructura en su pared celular y, por lo tanto, da paso a una talla multisistémica originada por la falta de alimento, la falta de agua y el ataque de patógenos y, en consecuencia, la planta comienza a morir.

Las autoridades como Corponor y las universidades con sus grupos de investigación deben atender este problema y dar respuesta urgente antes que muchas más mueran por la falta de agua.

Reunión regional del Pacto Histórico será en Chinácota

Los dirigentes del Pacto Histórico de Norte de Santander se reunirán en Chinácota el 14 de noviembre para trazar las nuevas tareas del partido en la región.

A la reunión están invitados congresistas, quienes expondrán los compromisos que el Pacto Histórico ha asumido con la Nación tras el gobierno presidido por Gustavo Petro.

Entre los temas que se tratarán en la reunión están: análisis del contexto territorial, lectura de la coyuntura política, económica y social de Norte de Santander de transformación, sus principales problemáticas, conflictos y necesidades de transformación; definición de líneas estratégicas de acción política: identificación de prioridades, agendas e iniciativas de incidencia política y legislativa.

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