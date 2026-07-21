Rodrigo Lara, el ministro que sin posesionarse ya le piden que renuncie

La primer derrota política del entrante presidente, Abelardo de la Espriella, la pérdida de la presidencia del Senado con su candidato Alfredo Deluque, llevó a que uno de sus funcionarios claves en el gobierno que está por iniciar esté en el ojo del huracán, el ministro designado del Interior, Rodrigo Lara.

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Lara estuvo reunido la semana anterior con los compromisarios de la coalición de gobierno, asegurando que se cumpliera el deseo del presidente de la Espriella para que Deluque fuera el primer presidente de nuevo Congreso y le impusiera el 7 de agosto la banda presidencial en la posesión.



A Lara se le atribuye lo sucedido el lunes, cuando el elegido por el Senado fue el uribista Honorio Henríquez, quien de no haber tenido como aliado al Pacto Histórico, no hubiera podido ganar esa dignidad, al punto que incluso se menciona que acaba de nacer la alianza "petro-uribismo".



El senador de la Alianza Verde Ariel Ávila considera que Lara es ya un ministro que le generará problema en el Congreso al presidente electo.

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“El ministro del Interior, por su mal desempeño hasta el momento, tal vez no se va a poder posesionar”, apuntó Ávila.



El congresista de los verdes insistió en que “el ministro Rodrigo Lara la va a tener muy difícil para posesionarse, porque esta es una derrota monumental y este es un mensaje claro sobre las elecciones que vienen, como son la Contralor General y Consejo Nacional Electoral”.



La senadora del Pacto Histórico, Aida Avella, consideró que a Lara le será muy difícil relacionarse con el Congreso de la República, todo por “su prepotencia”, que en su criterio le han llevado a no querer hablar con la oposición que ahora son ellos, el petrismo.



Lara incluso este fin de semana, antes de la elección del presidente del Senado, había controvertido con el jefe de Estado saliente, Gustavo Petro, por su apoyo al senador uribista Honorio Henríquez.



“Sepa presidente Petro, que muy a su pesar, su partido contará con todas las garantías por parte de este gobierno entrante para el ejercicio democrático de la oposición. Su deber es que esa oposición sea democrática y pacífica. Que se ejerza en el Congreso y no en las primeras líneas callejeras infiltradas por sus amigos de la paz total. Usted es libre de solicitar el voto por el Dr Honorio Enríquez. Todo el país conoce que su propósito no es otro que el de sabotear por intereses mezquinos el inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella”, afirmó Lara.



Y aunque desde el uribismo se ha querido llevar el triunfo de Henríquez sin mayores comentarios contra de la Espriella, el concejal de Medellín, Andrés "Gury" Rodríguez, pidió la cabeza del jefe de la cartera política.



“Hágase a un lado, estoy seguro que usted será un problema para el tigre y él, merece y debe hacer el mejor gobierno de la mano de sus verdaderos aliados, el Centro Democrático, no de la mano del santismo, que son los verdaderos culpables de la situación en la que está el país. Ah! Verdad que usted es santista al igual que Deluque”, apuntó Rodríguez.



El saliente embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, también planteó que Lara no debe llegar al nuevo gobierno.

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“Rodrigo Lara debería pasarle al señor presidente electo, su no aceptación a la designación como ministro del interior. Le quedará muy difícil no estrellarse de ahora en adelante con el muro de 56 ladrillos que podría aumentar. Si de verdad quiere ayudar, creo que ya no podrá desde esa cartera, podría desde otra sin duda alguna tiene todos los requisitos. Ahora debe llegar a ese ministerio alguien más conciliador”, afirmó.



Una de las voces que sí ha pedido que Lara se mantenga es el representante a la Cámara liberal Octavio Carmona, al sostener que “los que proponen que Rodrigo Lara debe irse, no están ni tibios. De ser así, Gustavo Petro hubiera tenido por ahí 100 ministros del Interior. Es preferible tener un ministro buscando consensos, como lo hace Lara, que buscando "victorias" como otros que terminaron mal”.

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