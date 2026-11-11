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Adultos mayores y mujeres cuidadoras ponen a Norte de Santander entre los territorios inclusivos del país
Los galardones, entregados por Colombia Líder y la Fundación Saldarriaga Concha, resaltan la labor del mandatario departamental en la construcción de un Sistema de Cuidado y el desarrollo de iniciativas sociales inclusivas.
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orlando.carvajal
Gobernadores del país, entre ellos, William Villamizar, premiados por la inclusión social en sus territorios/Foto: Cortesía
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Miércoles, 11 de Noviembre de 2026

El trabajo por mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que requieren mayor acompañamiento le permitió a Norte de Santander obtener dos reconocimientos nacionales en el marco de la iniciativa Territorios Inclusivos. 

Los galardones fueron recibidos por el gobernador William Villamizar y la gestora social, Cecilia Soler, y destacan los esfuerzos del departamento en favor de las personas mayores, las mujeres cuidadoras y la población con discapacidad.

“Hoy recibimos el reconocimiento de Colombia Líder por el trabajo con nuestros adultos mayores, las personas en condición de discapacidad y nuestras mujeres cuidadoras”, expresó el gobernador William Villamizar, quien destacó que estas acciones hacen parte del Plan de Desarrollo «Norte, Territorio de Paz».

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El primer galardón, el premio Sello Territorios Inclusivos, reconoce la construcción del Sistema Departamental de Cuidado, liderado por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. A través de la estrategia Cuidar con Dignidad, se priorizan 300 beneficiarias directas y 1.500 personas cuidadoras y de sus núcleos familiares, mediante acciones de acompañamiento psicosocial, fortalecimiento de capacidades, orientación y acceso a ayudas técnicas.

Esta apuesta busca reconocer a quienes dedican gran parte de su vida al cuidado de familiares y personas dependientes, una labor que muchas veces se realiza sin remuneración y representa importantes desafíos físicos, emocionales y económicos. 

GOBERNADOR WILLIAM VILLAMIZAR

 

El propósito es que quienes cuidan también encuentren respaldo, bienestar y oportunidades.

El segundo reconocimiento, Territorios Inclusivos, destaca el Programa del Adulto Mayor, liderado por la Secretaría de Desarrollo Social, que busca promover un envejecimiento saludable, activo y digno. 

La iniciativa tiene como población potencial beneficiaria a 100.000 personas mayores y contempla atención integral en salud, rehabilitación, protección social, alimentación, recreación, cultura y participación.

“Me siento muy agradecida por este reconocimiento que pone una vez más a Norte de Santander en el escenario nacional. Es el resultado de nuestro esfuerzo no solo por lograr la paz en nuestro territorio, sino también por alcanzar la inclusión y el bienestar de quienes más lo necesitan”, manifestó la gestora social, Cecilia Soler.

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Los dos reconocimientos, entregados por la Fundación Saldarriaga Concha y Colombia Líder, resaltan el compromiso institucional de avanzar hacia un departamento donde las personas mayores, quienes viven con discapacidad y quienes asumen labores de cuidado encuentren oportunidades, acompañamiento y condiciones para vivir con dignidad.

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