Adultos mayores y mujeres cuidadoras ponen a Norte de Santander entre los territorios inclusivos del país

El trabajo por mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que requieren mayor acompañamiento le permitió a Norte de Santander obtener dos reconocimientos nacionales en el marco de la iniciativa Territorios Inclusivos.

Los galardones fueron recibidos por el gobernador William Villamizar y la gestora social, Cecilia Soler, y destacan los esfuerzos del departamento en favor de las personas mayores, las mujeres cuidadoras y la población con discapacidad.

“Hoy recibimos el reconocimiento de Colombia Líder por el trabajo con nuestros adultos mayores, las personas en condición de discapacidad y nuestras mujeres cuidadoras”, expresó el gobernador William Villamizar, quien destacó que estas acciones hacen parte del Plan de Desarrollo «Norte, Territorio de Paz».

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El primer galardón, el premio Sello Territorios Inclusivos, reconoce la construcción del Sistema Departamental de Cuidado, liderado por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. A través de la estrategia Cuidar con Dignidad, se priorizan 300 beneficiarias directas y 1.500 personas cuidadoras y de sus núcleos familiares, mediante acciones de acompañamiento psicosocial, fortalecimiento de capacidades, orientación y acceso a ayudas técnicas.

Esta apuesta busca reconocer a quienes dedican gran parte de su vida al cuidado de familiares y personas dependientes, una labor que muchas veces se realiza sin remuneración y representa importantes desafíos físicos, emocionales y económicos.