Adultos mayores y mujeres cuidadoras ponen a Norte de Santander entre los territorios inclusivos del país

El propósito es que quienes cuidan también encuentren respaldo, bienestar y oportunidades.
El segundo reconocimiento, Territorios Inclusivos, destaca el Programa del Adulto Mayor, liderado por la Secretaría de Desarrollo Social, que busca promover un envejecimiento saludable, activo y digno.
La iniciativa tiene como población potencial beneficiaria a 100.000 personas mayores y contempla atención integral en salud, rehabilitación, protección social, alimentación, recreación, cultura y participación.
“Me siento muy agradecida por este reconocimiento que pone una vez más a Norte de Santander en el escenario nacional. Es el resultado de nuestro esfuerzo no solo por lograr la paz en nuestro territorio, sino también por alcanzar la inclusión y el bienestar de quienes más lo necesitan”, manifestó la gestora social, Cecilia Soler.
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Los dos reconocimientos, entregados por la Fundación Saldarriaga Concha y Colombia Líder, resaltan el compromiso institucional de avanzar hacia un departamento donde las personas mayores, quienes viven con discapacidad y quienes asumen labores de cuidado encuentren oportunidades, acompañamiento y condiciones para vivir con dignidad.
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