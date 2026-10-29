La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Región
7
Región
Autoridades de salud reportan más de 5.700 casos de dengue en Norte de Santander
La mayor concentración de reportes se sitúa en municipios como Cúcuta; con 1.774 casos y Convención; con 502.
Authored by
juanmarcoantoniorp
Fumigación - Dengue
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Jueves, 29 de Octubre de 2026

De acuerdo con el Instituto Departamental de Salud (IDS), en Norte de Santander se reportan, a la fecha, 5.769 casos de dengue. El IDS explicó que la mayor concentración de reportes se registra en municipios como Cúcuta, con 1.774 casos, y Convención, con 502.

Asimismo, el instituto informó que en Ábrego hay 476 reportes; en El Tarra, 470; en Tibú, 450; y en Ocaña, 438.

“Actualmente, municipios como Ábrego, El Tarra, El Zulia, Tibú y Ocaña, entre otros, se encuentran en clasificación de brote tipos I y II, mientras que Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario se mantienen bajo estado de alerta”, destacó la autoridad de salud. En cuanto a la caracterización de la población, se indicó que el grupo más afectado corresponde al sexo masculino, específicamente a los niños de entre 10 y 14 años, quienes representan el 11,6 % de las notificaciones totales del departamento.

Las acciones adelantadas y recomendaciones

Frente a este panorama, la coordinadora del subgrupo de vectores del IDS, Miriam Alba, resaltó que las cifras vienen acompañadas de un plan operativo de gran alcance para contrarrestar la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Acciones del IDS contra el dengue.

 

“Entre enero y septiembre de este año hemos impactado positivamente a las comunidades con más de 144.000 personas movilizadas socialmente, 138.000 beneficiadas con control físico, 172.000 con control biológico y más de 263.000 acciones de control químico. Paralelamente, con la estrategia ‘Paciente Experto’, estamos formando a más de 31.000 estudiantes en 47 instituciones educativas e institutos del ICBF para convertir a las aulas y los hogares en escudos contra el dengue”, agregó la coordinadora.

Además, el IDS precisó que, como parte de su compromiso con la protección de la salud pública, realiza un monitoreo constante y ejecuta estrategias integrales de prevención y control del dengue en la región. Sin embargo, el IDS también reiteró que la prevención del dengue es una responsabilidad compartida entre las autoridades institucionales y la ciudadanía.

Lea: Colombia avanza en el proceso para recibir tres drones militares de Estados Unidos

Por lo mismo, hizo un llamado a la población para que aplique de manera permanente medidas preventivas en sus hogares, como el lavado y cepillado semanal de tanques, albercas y baldes, y los mantenga herméticamente tapados.

También recomendó desechar llantas, botellas, latas y recipientes en desuso que acumulen agua, así como usar repelente, prendas de manga larga y mallas protectoras en las ventanas y puertas.

Ante la presencia de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o molestias retrooculares, la autoridad departamental sugiere acudir de inmediato al centro de salud y evitar la automedicación.

En caso de presentar dolor abdominal intenso, vómito persistente o sangrado, se debe acudir de urgencia al servicio médico más cercano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Miguel Castellanos Camioneta
Miguel Castellanos Camioneta
¿Sospechaba que lo podían matar? Miguel Castellanos fue asesinado mientras sostenía un arma en Cúcuta
La Opinión
Fumigación - Dengue
Fumigación - Dengue
Autoridades de salud reportan más de 5.700 casos de dengue en Norte de Santander
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, participó en el primer día de la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque, en Bogotá. / Foto: cortesía
La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, participó en el primer día de la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque, en Bogotá. / Foto: cortesía
¿Qué pasará con el carbón y el coque? El mensaje de Minminas a empresarios de Norte de Santander y el país
Leonardo Favio Oliveros