Autoridades de salud reportan más de 5.700 casos de dengue en Norte de Santander

“Entre enero y septiembre de este año hemos impactado positivamente a las comunidades con más de 144.000 personas movilizadas socialmente, 138.000 beneficiadas con control físico, 172.000 con control biológico y más de 263.000 acciones de control químico. Paralelamente, con la estrategia ‘Paciente Experto’, estamos formando a más de 31.000 estudiantes en 47 instituciones educativas e institutos del ICBF para convertir a las aulas y los hogares en escudos contra el dengue”, agregó la coordinadora.
Además, el IDS precisó que, como parte de su compromiso con la protección de la salud pública, realiza un monitoreo constante y ejecuta estrategias integrales de prevención y control del dengue en la región. Sin embargo, el IDS también reiteró que la prevención del dengue es una responsabilidad compartida entre las autoridades institucionales y la ciudadanía.
Lea: Colombia avanza en el proceso para recibir tres drones militares de Estados Unidos
Por lo mismo, hizo un llamado a la población para que aplique de manera permanente medidas preventivas en sus hogares, como el lavado y cepillado semanal de tanques, albercas y baldes, y los mantenga herméticamente tapados.
También recomendó desechar llantas, botellas, latas y recipientes en desuso que acumulen agua, así como usar repelente, prendas de manga larga y mallas protectoras en las ventanas y puertas.
Ante la presencia de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o molestias retrooculares, la autoridad departamental sugiere acudir de inmediato al centro de salud y evitar la automedicación.
En caso de presentar dolor abdominal intenso, vómito persistente o sangrado, se debe acudir de urgencia al servicio médico más cercano.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .