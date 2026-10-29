Autoridades de salud reportan más de 5.700 casos de dengue en Norte de Santander

De acuerdo con el Instituto Departamental de Salud (IDS), en Norte de Santander se reportan, a la fecha, 5.769 casos de dengue. El IDS explicó que la mayor concentración de reportes se registra en municipios como Cúcuta, con 1.774 casos, y Convención, con 502.

Asimismo, el instituto informó que en Ábrego hay 476 reportes; en El Tarra, 470; en Tibú, 450; y en Ocaña, 438.

“Actualmente, municipios como Ábrego, El Tarra, El Zulia, Tibú y Ocaña, entre otros, se encuentran en clasificación de brote tipos I y II, mientras que Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario se mantienen bajo estado de alerta”, destacó la autoridad de salud. En cuanto a la caracterización de la población, se indicó que el grupo más afectado corresponde al sexo masculino, específicamente a los niños de entre 10 y 14 años, quienes representan el 11,6 % de las notificaciones totales del departamento.

Las acciones adelantadas y recomendaciones

Frente a este panorama, la coordinadora del subgrupo de vectores del IDS, Miriam Alba, resaltó que las cifras vienen acompañadas de un plan operativo de gran alcance para contrarrestar la proliferación del mosquito Aedes aegypti.