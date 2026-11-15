Bombardeos y ataques con drones: el saldo de violencia que dejan los 100 días de De la Espriella en Norte de Santander

Dentro de los 10 pilares de gobierno que el presidente Abelardo de la Espriella anunció cuando aún era candidato, en el primer puesto figuraba el que ha sido el eje principal de sus primeros 100 días de mandato: seguridad y orden público.
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En aquel documento destacaba la que parecía ser su estrategia de “pax romana”, una expresión en latín referida a un extenso periodo histórico de paz y prosperidad que atravesó el Imperio romano, que duró aproximadamente 200 años.
Su enfoque se centra en tres puntos: plan de choque, metas estratégicas y alianzas globales. Ciertamente, Norte de Santander ha sido uno de los escenarios principales para ese primer eje.
Sin embargo, esto también ha generado atentados por parte de los grupos armados ilegales que han arremetido contra la Fuerza Pública, siendo especialmente el Ejército de Liberación Nacional (Eln) el que más ha derramado sangre.En aquel plan de gobierno se establecía el objetivo de “90 días para recuperar el territorio nacional”, y para esto un elemento clave han sido los bombardeos a campamentos guerrilleros; en el territorio nacional ya van 7, de los cuales tres han sido ejecutados en la región del Catatumbo.
Los bombardeos
De la Espriella ya ha atacado a los dos grupos guerrilleros con mayor presencia. El primer objetivo de estos bombardeos fue el Eln, cuando llevaba apenas 3 días en el poder.
Fue en la noche del 10 de agosto, en zonas rurales de Tibú y San Calixto, en un primer operativo que pareció todo un éxito, con la incautación de una tonelada y media de explosivos y de 440 granadas, entre otros materiales. Así como la neutralización de dos presuntos guerrilleros.
Sin embargo, días después surgieron informaciones de que la cifra de muertos fue más alta: cinco hombres, dos mujeres y un menor de edad, de 16 años. La posibilidad de afectar adolescentes en medio de estos ataques ya había sido tema de conversación para De la Espriella.
“Los que utilizan a los menores como escudo humano no es la Fuerza Pública, son los narcoterroristas. Eso lo hacen, para que la gente piense lo que tú estás diciendo y para evitar los bombardeos. Entonces quienes están violando el Derecho Internacional Humanitario son los grupos narcoterroristas”, está recapitulado en la página web de su campaña, cuando era candidato.
Este bombardeo también dejó tres campesinos heridos.
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Pasaron dos meses exactos hasta el siguiente. Esta vez fue contra el Frente 33 de la disidencia de las Farc, también en el Catatumbo. El resultado esa vez fue de cuatro presuntos guerrilleros dados de baja, entre esos, otra vez un menor de 16 años.
Además, tres soldados resultaron heridos en tierra luego de activar una mina antipersonal. Entre ellos estaba José Oswaldo Zapata Cuéllar, quien murió el 13 de octubre, tres días después del suceso.
El tercero y último, al cierre de esta edición, ocurrió en la madrugada del 9 de noviembre, en la zona rural de Tibú, en el marco de la Operación Noah con una bomba que fue “bendecida” y autografiada por el presidente mismo.
La misma fue lanzada sobre tres campamentos guerrilleros, dejando cuatro integrantes del Frente 33 fallecidos y seis más que quedaron en control de las autoridades, algunos incluso con lesiones menores. Entre esos estaba Jorge Luis Galvis Rodríguez, alias Barba Chivo, hombre de confianza de Andrey Avendaño.
Esto también concordaría con otro de los ejes del objetivo de gobierno de De la Espriella: “ofensiva militar y policial agresiva contra el crimen”, alcanzando con esta cifra ya los tres bombardeos que ordenó Gustavo Petro en el Catatumbo durante todo su mandato.
Fuentes militares señalaron para El Colombiano que en total durante el gobierno de aquel presidente fueron 25 durante su mandato. En Norte de Santander hay registro de tres que ocurrieron, precisamente este año, todos contra el Eln.
El hecho de que dos de los ordenados por De la Espriella hayan sido ejecutados contra la disidencia de las Farc explica una actitud mucho más violenta contra esta organización, con la cual Petro sostuvo intentos de negociación en el marco de su ‘Paz Total’.
Los uniformados asesinados
Los constantes operativos del Gobierno habrían motivado retaliaciones por parte del Eln, puesto que en el periodo analizado han sido asesinados tres policías y seis soldados en Norte de Santander.
En total han ocurrido diez casos. El más grave, por la cantidad de afectados, sucedió en Barco La Silla, zona rural de Tibú, donde el ataque con enjambre de drones explosivos cobró la vida de los soldados profesionales Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda González y Gerson Mauricio Plazas Amor, así como del cabo segundo José Luis Sánchez Berrío. De igual forma, otros cinco uniformados resultaron heridos.
En uno se logró la captura de los presuntos responsables. El patrullero Janier Mena Mosquera habría sido asesinado por dos presuntos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo, del Eln, tras un ataque armado en Ocaña ocurrido el 21 de septiembre, que lo dejó gravemente herido y recibiendo atención médica especializada hasta su muerte cinco días después.
Menos de un mes después, la Policía de Norte de Santander logró la captura de los presuntos responsables alias Yhan y Morrocoy, como miembros de una red de apoyo al terrorismo de este frente, con operación en Ocaña, quienes además estarían vinculados al crimen de un líder social en el municipio.
Casi una semana después del hecho que dejó a Mena gravemente herido, el Eln volvió a atacar, esta vez en el municipio de Ábrego. “Les voy a cobrar cada gota de sangre”, publicó el presidente en aquella oportunidad.
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Fue el 25 de septiembre, cuando el intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar de Policía Bryan Estiven Lizarazo Torres se movilizaban en una patrulla por el sector Piñuela, que fueron emboscados. Desde otro vehículo, les dispararon con ráfagas de fusil que provocaron que se salieran de la vía y chocaran contra una valla de alambre de púas. Los dos murieron en el acto.
Tres soldados muertos y cuatro heridos dejó un ataque el 4 de septiembre en el Batallón de Infantería Número 15 General Francisco de Paula Santander.
Varios drones cargados con explosivos atacaron en mitad de la noche, dejando daños materiales y lesiones. Sin embargo, lo peor estaba por venir. A oscuras se produjo un enfrentamiento en el cual murieron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo. Jhon Carlos Marrugo Manjarrez resultó herido, pero murió horas después por la gravedad de las heridas.
Los ataques con drones han sido la principal modalidad de ataque por el Eln; casi tres semanas antes, ya se había perpetrado otro hostigamiento mortal. Esa vez fue también en Ábrego, en la vía que comunica con Ocaña, donde un campamento del Ejército fue el objetivo.
Los uniformados descansaban cuando en la noche del 15 de agosto se produjo la caída de nueve artefactos explosivos; seis resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial cercano, sin embargo, el soldado profesional Neiver Madera Ricardo, murió poco después.
El primer antecedente mortal dentro de estos cien días ocurrió el 14 de agosto, en esa oportunidad en El Carmen, donde murió el sargento segundo Yuver Antonio Gutiérrez Torres y cuatro más resultaron lesionados. Horas antes, ya se había generado un atentado explosivo contra una base militar en Convención, dejando dos heridos.
El Carmen es uno de los escenarios donde mayor número de atentados se han presentado, especialmente en el corregimiento de Guamalito, pues fue con esa subestación de Policía que el Eln se ensañó hasta dejarla reducida a escombros.
Entre el 4 y el 10 de septiembre, la penumbra se tomó este sitio con dos hostigamientos y una explosión que no dejó nada de la estructura. Los dos primeros fueron con disparos, que solamente debilitaron la estructura, pero provocó un abandono de la misma que la dejó a merced de los guerrilleros.
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El 10 de septiembre, con total tranquilidad ubicaron explosivos en las instalaciones y lo detonaron, dejando la subestación en ruinas. Aunque evidenciaba falta de pie de fuerza en esa zona, este solo fue el sucesor de un atentado mucho más grave que se produjo en el área metropolitana de Cúcuta.
El ataque protagonizado por un carro cargado con explosivos a la estación de Policía de Los Patios fue uno de los sucesos más críticos en materia de seguridad.
Fue el 31 de agosto, el primer atentado en el área metropolitana de Cúcuta para dar cierre al primer mes de su mandato, dejó millonarios daños materiales, una decena de civiles afectados y dos uniformados heridos.
Detrás del hecho estarían alias Nike y David, dos reconocidos explosivistas del Eln, quienes provocaron el fuerte estallido que acabó con la vida de Jhon Sandoval Sepúlveda, un civil que pasaba por la zona.
Las esquirlas también lesionaron al intendente Luis Ramírez Durán y al auxiliar de Policía Jhon Cárdenas Carrillo, quienes resguardaban la puerta. Otros nueve civiles también sufrieron heridas.Este suceso motivó la primera visita de Abelardo de la Espriella a la región.
Sus visitas
En este periodo ha visitado la región tres veces, todas motivadas por materia de seguridad. La primera fue al día siguiente del atentado en Los Patios, el 1 de septiembre, cuando se llevó a cabo un breve Consejo extraordinario de Seguridad.
En compañía de la cúpula militar y policial, en las instalaciones de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, donde prometió robustecer el pie de fuerza en la región y regresar 15 días después, para “ver los avances”. Esa última promesa no se cumplió pues no se lo volvió a ver públicamente hasta dos meses después.
Luego de recientes hechos de inseguridad que sacudieron a Cúcuta a finales de octubre, como el asesinato del exsecretario de Gobierno, Miguel Castellanos, y el ataque explosivo contra instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en El Escobal, el presidente volvió el 3 de noviembre.
Lo más resaltable y que, nuevamente concuerda con sus propuestas, fue la activación de la Operación Esparta y el Bloque de Seguridad Urbana, dos componentes de una estrategia que reúne, aproximadamente, 1.500 uniformados del Ejército y la Policía para enfrentar las estructuras criminales que operan en Norte de Santander. Cumpliendo a la vez con su consigna de recuperar zonas bajo el control de estructuras armadas e incrementar la ofensiva.
La tercera visita, igual de breve que la primera, ocurrió para presentar los resultados de la Operación Noah, dentro de una base militar y vistiendo de camuflado, encaró a Barba Chivo y otros tres capturados.
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Bloque de Seguridad Urbano
Mientras la Operación Esparta ha sido la principal responsable de los resultados y operativos en contra de grupos armados en zonas rurales y el Catatumbo, el Bloque de Seguridad Urbano (Bosur), que ya había sido activado en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali, inició con fuerza en Cúcuta.
Encabezada por el presidente, se desarrolló la primera operación del Bosur en la ciudad, bajo el nombre de Némesis.
Las autoridades salieron en masa a ejecutar un total de 59 órdenes de allanamiento, para un total de 111 capturados: 69 en flagrancia y 41 mediante orden judicial, más un menor de edad aprehendido.El segundo resultado se dio apenas días después, cuando un camión cargado con media tonelada de cocaína y munición para fusil fue interceptado por las autoridades en el corregimiento de Urimaco, en San Cayetano. Pertenecería al Frente 33 de la disidencia de las Farc.
¿Tentados por los sometimientos?
“¡Habemus ley de sometimiento!”, publicó De la Espriella en la red social X, el pasado 3 de noviembre, luego de que el Congreso de la República aprobara la Ley de Sometimiento a la Justicia, con la cual, según sentenció: “la falsa paz total llegó a su fin”.
Con 95 votos a favor y 10 en contra, esta es precisamente una de las apuestas de su gobierno en medio del nuevo enfoque contra los violentos.
¿Funciona o los disidentes prefieren abandonar los campamentos a raíz de los bombardeos? No se sabe con certeza, pero recientemente en Norte de Santander cuatro integrantes del Frente 33 se han entregado a la justicia, entre ellos dos cabecillas.
En el caso más reciente, alias Jonás, quien llevaba 19 años de trayectoria en esta guerrilla que luego pasó a ser disidencia, se puso a disposición de las autoridades. Días atrás, dos guerrilleros rasos se entregaron. De igual forma, apenas un par de semanas antes, fue el turno de Edison Durán Ayala, alias Flecha, quien era el segundo cabecilla en una subestructura.
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La principal característica de esta norma es que no es una negociación, sino un sometimiento: el Gobierno establece unas condiciones a las que cada criminal que se entregue debe decidir si acepta o no.
Un elemento clave es la rebaja punitiva de pena hasta del 50%, que será valorada en cada caso dependiendo de los aportes que haga el individuo a la justicia y a la reparación de las víctimas; ese porcentaje desciende hasta 30% para cabecillas que hayan desempeñado roles de mando, control y liderazgo, mientras será de solo el 10% para quienes hayan incurrido en reclutamiento forzado y utilización de menores en el conflicto.
Asimismo, la normativa contempla que los sancionados paguen sus penas en espacios de arraigo transitorio, establecimientos agrícolas o penales de carácter productivo. Al alcanzar las cuatro quintas partes de la condena, el beneficio de libertad condicional quedará sujeto a su conducta y evolución personal.
Entre las exigencias fundamentales destacan el desarme inmediato y el cese absoluto delictivo, sumados a una colaboración efectiva mediante la liberación de secuestrados, el suministro de inteligencia estratégica y el traspaso de activos ilícitos. Por otra parte, cualquier reincidencia o quebrantamiento de los compromisos implica la pérdida automática de los beneficios otorgados.
¿Y los policías?
En el mandato de De la Espriella queda una gran incógnita: ¿dónde están los policías secuestrados en La Curva? Un secuestro cuádruple ocurrió apenas pocos días después de su subida al poder; se sabe que el Eln tiene retenidas a estas personas, pero no se ha dado a conocer avance alguno respecto a la situación de los uniformados de la Dijín Fredy Alexis Russi González, Edison Yesid Medina Traslaviña, Erica Tatiana Monroy Hurtado y la civil Angie Jácome Sarabia.
El hecho ocurrió el 18 de agosto en la vía Ocaña-Cúcuta y desde entonces, cuando ya se está próximo a cumplir tres meses, las esporádicas pruebas de vida publicadas por el Eln han sido lo único visible al respecto. En las mismas, los detenidos confesaron una supuesta coordinación entre la disidencia de las Farc y ellos, como integrantes de la Fuerza Pública, para gestionar acciones y capturas en contra de la organización guerrillera rival.
Jácome, quien iba con ellos en el vehículo en el cual fueron secuestrados por sujetos armados a bordo de dos camionetas, habría confesado ser la pareja sentimental de Andrey Avendaño, y actuar como una supuesta espía e infiltrada para facilitar golpes a integrantes del Eln.
“He ordenado desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal”, publicó en X el presidente de la República una vez se conoció la noticia; sin embargo, no se ha vuelto a referir al respecto desde entonces.
Aumento en ataques con drones
De acuerdo con la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh), los ataques con drones explosivos, tanto dirigidos contra miembros de la Fuerza Pública como contra civiles, así como en medio de confrontaciones entre las guerrillas, aumentaron notablemente en Norte de Santander luego del 7 de agosto.
Desde inicio de año hasta aquel día se recopilaron 20 sucesos de este estilo; sin embargo, desde entonces se habría producido un total de 33 en un periodo mucho más reducido, siendo esto un posible subregistro por la falta de reportes oficiales de las autoridades desde la subregión del Catatumbo.
El saldo es devastador: un civil muerto y 26 más heridos, además de incontables daños a animales, viviendas y decenas de familias desplazadas. Por parte de la Fuerza Pública, según Corporeddeh, siete uniformados perdieron la vida y otros 25 resultaron lesionados.
Los municipios más afectados fueron Tibú y El Tarra, como ha sido costumbre desde el recrudecimiento de este conflicto hace casi dos años, aunque ahora también se trasladó hacia Convención, El Carmen, Sardinata, Ábrego, Ocaña y El Zulia, presentándose estos ataques en ocho municipios en total, uno de ellos incluso del área metropolitana de Cúcuta.
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