Bombardeos y ataques con drones: el saldo de violencia que dejan los 100 días de De la Espriella en Norte de Santander

Los uniformados asesinados

Los constantes operativos del Gobierno habrían motivado retaliaciones por parte del Eln, puesto que en el periodo analizado han sido asesinados tres policías y seis soldados en Norte de Santander.

En total han ocurrido diez casos. El más grave, por la cantidad de afectados, sucedió en Barco La Silla, zona rural de Tibú, donde el ataque con enjambre de drones explosivos cobró la vida de los soldados profesionales Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda González y Gerson Mauricio Plazas Amor, así como del cabo segundo José Luis Sánchez Berrío. De igual forma, otros cinco uniformados resultaron heridos.

En uno se logró la captura de los presuntos responsables. El patrullero Janier Mena Mosquera habría sido asesinado por dos presuntos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo, del Eln, tras un ataque armado en Ocaña ocurrido el 21 de septiembre, que lo dejó gravemente herido y recibiendo atención médica especializada hasta su muerte cinco días después.

Menos de un mes después, la Policía de Norte de Santander logró la captura de los presuntos responsables alias Yhan y Morrocoy, como miembros de una red de apoyo al terrorismo de este frente, con operación en Ocaña, quienes además estarían vinculados al crimen de un líder social en el municipio.

Casi una semana después del hecho que dejó a Mena gravemente herido, el Eln volvió a atacar, esta vez en el municipio de Ábrego. “Les voy a cobrar cada gota de sangre”, publicó el presidente en aquella oportunidad.

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Fue el 25 de septiembre, cuando el intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar de Policía Bryan Estiven Lizarazo Torres se movilizaban en una patrulla por el sector Piñuela, que fueron emboscados. Desde otro vehículo, les dispararon con ráfagas de fusil que provocaron que se salieran de la vía y chocaran contra una valla de alambre de púas. Los dos murieron en el acto.

Tres soldados muertos y cuatro heridos dejó un ataque el 4 de septiembre en el Batallón de Infantería Número 15 General Francisco de Paula Santander.

Varios drones cargados con explosivos atacaron en mitad de la noche, dejando daños materiales y lesiones. Sin embargo, lo peor estaba por venir. A oscuras se produjo un enfrentamiento en el cual murieron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo. Jhon Carlos Marrugo Manjarrez resultó herido, pero murió horas después por la gravedad de las heridas.

Los ataques con drones han sido la principal modalidad de ataque por el Eln; casi tres semanas antes, ya se había perpetrado otro hostigamiento mortal. Esa vez fue también en Ábrego, en la vía que comunica con Ocaña, donde un campamento del Ejército fue el objetivo.

Los uniformados descansaban cuando en la noche del 15 de agosto se produjo la caída de nueve artefactos explosivos; seis resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial cercano, sin embargo, el soldado profesional Neiver Madera Ricardo, murió poco después.

El primer antecedente mortal dentro de estos cien días ocurrió el 14 de agosto, en esa oportunidad en El Carmen, donde murió el sargento segundo Yuver Antonio Gutiérrez Torres y cuatro más resultaron lesionados. Horas antes, ya se había generado un atentado explosivo contra una base militar en Convención, dejando dos heridos.

El Carmen es uno de los escenarios donde mayor número de atentados se han presentado, especialmente en el corregimiento de Guamalito, pues fue con esa subestación de Policía que el Eln se ensañó hasta dejarla reducida a escombros.

Entre el 4 y el 10 de septiembre, la penumbra se tomó este sitio con dos hostigamientos y una explosión que no dejó nada de la estructura. Los dos primeros fueron con disparos, que solamente debilitaron la estructura, pero provocó un abandono de la misma que la dejó a merced de los guerrilleros.

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El 10 de septiembre, con total tranquilidad ubicaron explosivos en las instalaciones y lo detonaron, dejando la subestación en ruinas. Aunque evidenciaba falta de pie de fuerza en esa zona, este solo fue el sucesor de un atentado mucho más grave que se produjo en el área metropolitana de Cúcuta.

El ataque protagonizado por un carro cargado con explosivos a la estación de Policía de Los Patios fue uno de los sucesos más críticos en materia de seguridad.

Fue el 31 de agosto, el primer atentado en el área metropolitana de Cúcuta para dar cierre al primer mes de su mandato, dejó millonarios daños materiales, una decena de civiles afectados y dos uniformados heridos.

Detrás del hecho estarían alias Nike y David, dos reconocidos explosivistas del Eln, quienes provocaron el fuerte estallido que acabó con la vida de Jhon Sandoval Sepúlveda, un civil que pasaba por la zona.

Las esquirlas también lesionaron al intendente Luis Ramírez Durán y al auxiliar de Policía Jhon Cárdenas Carrillo, quienes resguardaban la puerta. Otros nueve civiles también sufrieron heridas.Este suceso motivó la primera visita de Abelardo de la Espriella a la región.