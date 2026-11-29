Doscientos años después, los caminos de 1828 vuelven a unir a cinco municipios en una apuesta por el turismo, patrimonio, gastronomía y memoria donde se articulan estrategias para convertir aquellas riquezas históricas del nororiente colombiano en oportunidades a través de la Ruta de la Gran Convención.



Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén y El Carmen, en Norte de Santander, junto con Río de Oro, en el sur del Cesar, integran este circuito regional que pretende superar las fronteras administrativas y promover una experiencia de viaje en la que la naturaleza, tradiciones culturales y el comercio local se conviertan en protagonistas del hilo narrativo rumbo a la celebración de Bicentenario previsto para el año 2028 en la Hidalga Villa de Caro.

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Los acontecimientos no solamente se conservan en los libros, los monumentos o los archivos. También permanecen vivos en las calles de los pueblos, en las recetas transmitidas de generación en generación, en las expresiones musicales, en las manos de los artesanos, en los paisajes naturales y en la memoria de quienes han construido la identidad de sus territorios, aseguró el presidente de la Academia de Historia, Luis Eduardo Páez García, quien lidera el comité organizador para diseñar la Ley de Honores enfocado a canalizar recursos destinados a la magna celebración.

