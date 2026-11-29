Doscientos años después, los caminos de 1828 vuelven a unir a cinco municipios en una apuesta por el turismo, patrimonio, gastronomía y memoria donde se articulan estrategias para convertir aquellas riquezas históricas del nororiente colombiano en oportunidades a través de la Ruta de la Gran Convención.
Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén y El Carmen, en Norte de Santander, junto con Río de Oro, en el sur del Cesar, integran este circuito regional que pretende superar las fronteras administrativas y promover una experiencia de viaje en la que la naturaleza, tradiciones culturales y el comercio local se conviertan en protagonistas del hilo narrativo rumbo a la celebración de Bicentenario previsto para el año 2028 en la Hidalga Villa de Caro.
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Los acontecimientos no solamente se conservan en los libros, los monumentos o los archivos. También permanecen vivos en las calles de los pueblos, en las recetas transmitidas de generación en generación, en las expresiones musicales, en las manos de los artesanos, en los paisajes naturales y en la memoria de quienes han construido la identidad de sus territorios, aseguró el presidente de la Academia de Historia, Luis Eduardo Páez García, quien lidera el comité organizador para diseñar la Ley de Honores enfocado a canalizar recursos destinados a la magna celebración.
Recorrer la historia y descubrir nuevos destinos
El pasaporte busca fortalecer los vínculos históricos, culturales y turísticos donde los habitantes de la provincia de Ocaña, el Catatumbo y el sur del Cesar redescubran los atractivos que tienen a pocos kilómetros de sus hogares, se apropien de sus relatos y encuentren nuevas razones para valorar y promover su territorio, manifestó el secretario de Educación, de Ocaña Doiler Alfonso Sanjuán Sánchez.
Constituye una estrategia de promoción, un producto cultural, físico e interactivo que invita a recorrer los cinco municipios, visitar establecimientos comerciales, conocer atractivos patrimoniales y acceder a beneficios ofrecidos por una red de aliados.
El proyecto, impulsado por la Fundación Convergentes y articulado con diferentes organizaciones e instituciones, busca transformar los desplazamientos regionales en experiencias de descubrimiento, aprendizaje, consumo local y apropiación cultural, afirmó el promotor cultural, Kevin Alexander Pineda Álvarez.
Más que una guía de lugares para visitar, el pasaporte propone una dinámica que combina turismo, entretenimiento y participación. Los viajeros pueden consultar establecimientos y experiencias, explorar alternativas mediante un mapa digital al que se accede a través de un código QR, obtener descuentos y coleccionar recuerdos de los destinos, precisó.
La iniciativa contempla 15 stickers exclusivos y 14 sellos patrimoniales gratuitos que pueden conseguirse en distintos puntos de interés de los municipios participantes, incentivando a los visitantes a conocer espacios históricos, culturales y turísticos.
La plataforma permite organizar recorridos de acuerdo con los intereses, el tiempo disponible y el presupuesto de cada persona, sin que sea necesario visitar los cinco municipios en una sola salida.
Restaurantes, cafeterías, hoteles, alojamientos, actividades recreativas, establecimientos turísticos, emprendimientos y otros servicios hacen parte de la oferta vinculada al proyecto.
Según sus promotores, la red reúne más de 125 establecimientos aliados y los beneficios pueden representar oportunidades de ahorro estimadas en alrededor de 300.000 pesos, dependiendo de la utilización que cada usuario haga de las promociones.
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El documento tiene vigencia hasta abril de 2027 y busca incentivar el turismo de proximidad, especialmente durante los fines de semana, temporadas vacacionales y diferentes épocas del año.
Encuentro cultural de saberes y memorias
La plazoleta de San Francisco de Ocaña se convirtió en escenario de una muestra de la diversidad cultural de esta región, durante la realización del Segundo Festival Ruta de la Gran Convención 2026.
La actividad congregó artistas, artesanos, emprendedores, gestores culturales, productores gastronómicos y representantes de las comunidades de los cinco municipios, en una jornada que buscó fortalecer el sentido de pertenencia y promover la circulación de las manifestaciones culturales propias.
Música, danzas, artesanías, sabores tradicionales y expresiones de identidad hicieron parte de la programación, que permitió mostrar las particularidades de cada población y reconocer los elementos que las unen como región.
Entre las muestras destacadas figuraron las máscaras tradicionales de Río de Oro, las almojábanas de El Carmen, el arifuque de Ábrego y las preparaciones y productos relacionados con el cacao de Ocaña.
Estos saberes, que forman parte de la cotidianidad de muchas familias, encontraron un espacio para ser compartidos con residentes y visitantes, demostrando que el patrimonio cultural no está exclusivamente en los edificios históricos, sino también en las prácticas, conocimientos, oficios y tradiciones que sobreviven gracias a sus portadores, agrega Pineda al resaltar la vitrina para los emprendedores, quienes encontraron una oportunidad para dar a conocer sus productos, establecer contactos y acercar sus propuestas a nuevos públicos.
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El festival fue organizado por la Fundación Convergentes y el Colectivo de Vigías del Patrimonio Ruta de la Gran Convención, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y en articulación con la clausura de la cuarta etapa del proyecto ‘Sigamos compartiendo el viaje’, de Cáritas y la Diócesis de Ocaña.
Una fecha para fortalecer memoria
La mirada de los gestores culturales está puesta en 2028, cuando Ocaña conmemorará los 200 años de la Convención, uno de los acontecimientos políticos más significativos de la historia republicana de Colombia.
El encuentro se instaló el 9 de abril de 1828 en el templo de San Francisco, con la participación de representantes de diferentes territorios de la entonces Gran Colombia, (Nueva Granada, Venezuela, Ecuador y Panamá) quienes debatieron el futuro constitucional y político de la naciente república.
Aquel episodio convirtió a Ocaña en escenario de discusiones trascendentales sobre el destino nacional y dejó una huella que continúa siendo parte de su identidad histórica.
Casi dos siglos después, la conmemoración representa una oportunidad para fortalecer el patrimonio, dinamizar el turismo, promover la investigación histórica y acercar a las nuevas generaciones a los acontecimientos que marcaron el rumbo del país, manifestó el presidente de la Academia de Historia de Ocaña, Luis Eduardo Páez García.
La apuesta de los gestores culturales es que el Bicentenario no se reduzca a una programación de actos protocolarios, sino que se convierta en un proceso de participación ciudadana, integración territorial y construcción colectiva.
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Esa referencia histórica adquiere una nueva dimensión: convertir los caminos que unen a los municipios en corredores de turismo, intercambio cultural y desarrollo económico.
Destinos con una riqueza cultural
Cada municipio aporta características particulares que enriquecen la experiencia y permiten construir una oferta turística diversa.
Ocaña como centro histórico y cultural de la provincia, reúne arquitectura patrimonial, templos, museos, gastronomía, tradición y escenarios vinculados con la memoria republicana. Su historia y su condición de punto de encuentro regional la convierten en uno de los principales referentes del circuito.
La Playa de Belén sobresale por su arquitectura tradicional, la belleza de sus calles y su cercanía con el Área Natural Única Los Estoraques, un paisaje de formaciones erosionadas que constituye uno de los atractivos más reconocidos de Norte de Santander.
El Carmen aporta riqueza arquitectónica, tradiciones religiosas, manifestaciones culturales y una gastronomía que conserva sabores característicos de la región.
Ábrego ofrece escenarios naturales, espacios recreativos, tradiciones culinarias y atractivos que pueden fortalecer las experiencias de turismo familiar y de naturaleza.
Río de Oro, en el departamento del Cesar, incorpora al recorrido su folclor, expresiones artísticas, tradiciones, arquitectura y riqueza cultural, ampliando la conexión entre los territorios del nororiente y el sur del Cesar.
La propuesta consiste en que estas características no sean promocionadas de manera aislada, sino como parte de una experiencia regional que permita a los viajeros permanecer más tiempo, desplazarse entre municipios y conocer nuevas alternativas.
“El Bicentenario debe ser una oportunidad para que nuestra región reconozca el valor de su historia”, puntualiza Kevin Pineda, director de la Fundación Convergentes y promotor de la Ruta de la Gran Convención al resaltar los encuentros para fortalecer el sentido de pertenencia, impulsar el desarrollo cultural y lograr que las comunidades se reconozcan como protagonistas de su propia historia.
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