De promesa a realidad: JoveNS ya conecta a los jóvenes con nuevas oportunidades en Norte de Santander

Durante su campaña a la Gobernación en 2023, William Villamizar asumió el compromiso de reunir en una sola estrategia oportunidades para que los jóvenes de Norte de Santander pudieran estudiar, emprender, acceder a empleo, participar en actividades culturales y deportivas, y encontrar alternativas para su bienestar.

Este viernes 23 de octubre, en el Festival Departamental de la Juventud 2026 que se celebra hasta hoy en el hotel Villa Antigua, de Villa del Rosario, esa propuesta se convirtió en una realidad. JoveNS es una plataforma digital de la estrategia Tarjeta Joven y ya registra 2.791 jóvenes inscritos y 1.325 beneficiarios en distintas líneas de oportunidades.

La iniciativa pasó de la propuesta electoral al Plan de Desarrollo Departamental, avanzó con la conformación de un comité de impulso y la participación de actores juveniles, y llegó a su implementación tecnológica mediante una aplicación desarrollada por Wiedii, una firma de jóvenes ingenieros de la región. Ahora, a través de la página oficial de la Gobernación, JoveNS reúne información sobre convocatorias, cursos, becas, vacantes, créditos, beneficios recreativos y actividades para las nuevas generaciones de los 40 municipios de Norte de Santander.

El mandatario destacó que el propósito es que los jóvenes encuentren oportunidades sin que su lugar de residencia sea una barrera. Por eso, la plataforma se alimenta diariamente con información para que puedan conocer la oferta disponible, consultar requisitos y postularse a las convocatorias desde sus municipios.

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$2.879 millones en créditos para jóvenes de 35 municipios

Uno de los resultados más relevantes presentados durante el lanzamiento corresponde a la financiación de iniciativas productivas. De acuerdo con el balance expuesto por el gobernador, se han colocado $2.879 millones en 590 créditos distribuidos a jóvenes en 35 municipios. Además, se mantienen alrededor de $2.000 millones disponibles para ampliar la cobertura a cerca de 800 créditos.

Cúcuta encabeza el listado de municipios con 141 créditos, seguida de Ocaña, con 99; Pamplona, con 58; Ábrego, con 57, y Convención, con 35. Los demás municipios también registran acceso a estas alternativas de financiación.

A esta apuesta se suma la línea articulada con Bancóldex, dirigida a jóvenes entre los 18 y los 28 años que cuentan con una empresa constituida. Esta modalidad reporta $1.989 millones colocados mediante 176 créditos en 21 municipios, con recursos disponibles para continuar respaldando emprendimientos juveniles.

La Gobernación ha trabajado con Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías para facilitar el acceso a financiación respaldada institucionalmente por la entidad territorial. La meta es que más jóvenes puedan poner en marcha sus negocios, fortalecer sus empresas y generar ingresos, con alternativas que contribuyan a superar las barreras de acceso al crédito.

Nuevos cupos para estudiar inglés y fortalecer las capacidades laborales

JoveNS también conecta a los jóvenes con oportunidades de formación y empleo. A través de la articulación con la Agencia Pública de Empleo de Comfaoriente, 457 jóvenes han interactuado en la plataforma, en la que han encontrado talleres ocupacionales y espacios de orientación para organizar sus finanzas.

En materia de emprendimiento, la Secretaría de Desarrollo Económico ha reportado 365 jóvenes beneficiados con el programa NextGen y otros 105 con Innova Jóvenes. A través de la plataforma, los interesados pueden consultar cursos, vacantes y convocatorias para acceder a estas iniciativas.

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En educación superior, el departamento ha impulsado alternativas de matrícula cero y cupos adicionales en instituciones públicas como la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), la Universidad de Pamplona, el ISER y la ESAP.

Otro de los anuncios hecho por Villamizar fue la ampliación de las oportunidades para aprender inglés. Actualmente, 100 jóvenes fueron seleccionados para formarse con Inglés para Todos (IPT), con la meta de alcanzar el nivel B1. A este proceso se sumará un nuevo convenio que permitirá beneficiar a otros 100 jóvenes, con opciones virtuales para facilitar el acceso de quienes viven fuera de Cúcuta.

La oferta también incluye formación artística y cultural en literatura, danza, teatro, circo y poesía, además de foros, talleres y oportunidades vinculadas al programa LASO para desarrollar talentos musicales.

Deporte, cultura y experiencias para las nuevas generaciones

La estrategia busca que las oportunidades juveniles también se reflejen en el acceso a la recreación, el deporte y la integración. Por ejemplo, 150 entradas gratuitas mensuales al Parque del Agua, aportadas por Comfanorte, y entradas gratuitas a distintos eventos que se entregarán a través de la aplicación.

La oferta podrá incorporar otras actividades como el American Fest, Ventura Run y cupos gratuitos para atletas en la Media Maratón de Cúcuta. Además, en el centro comercial Jardín Plaza se han dispuesto espacios para promover emprendimientos juveniles, mientras que la plataforma permitirá consultar ferias, conciertos, becas, talleres y otras actividades.

La formación para el trabajo también contempla nuevas oportunidades en sectores emergentes.

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Villamizar anunció que se busca concretar una alianza internacional para que 10 jóvenes y dos docentes viajen con todos los gastos cubiertos a capacitarse en mantenimiento de vehículos eléctricos. La propuesta es que, al regresar, puedan transmitir sus conocimientos a otros 100 jóvenes y contribuir a la creación de talleres y emprendimientos especializados.

El mandatario también señaló que se ha adelantado un convenio con la Escuela de Gestión Pública para fortalecer la certificación y las posibilidades de vinculación laboral en este campo.

Salud mental y tecnología, entre los nuevos retos

Durante su intervención, Villamizar se refirió a los desafíos que enfrentan los jóvenes en materia de salud mental, prevención del suicidio, consumo de sustancias psicoactivas y riesgos asociados al reclutamiento por grupos armados ilegales.

Ante esta situación, anunció que se explora una alianza para desarrollar una iniciativa que facilite a los jóvenes expresar sus emociones y encontrar alternativas de atención y acompañamiento. Esta propuesta se articularía con otras actividades de bienestar que se vienen impulsando en el departamento.

Un Festival para escuchar, formar e integrar a los jóvenes

El lanzamiento de JoveNS se realizó durante la instalación del Festival Departamental de la Juventud 2026, que reúne a delegaciones de los 40 municipios de Norte de Santander en tres días de actividades académicas, culturales, recreativas y deportivas.

En la jornada inaugural participaron la gestora social del departamento, Cecilia Soler; el presidente de la Asamblea Departamental, Eugenio Rangel; el diputado Gregorio Correa; el consejero departamental de Juventud, Andrey Téllez;líderes juveniles; representantes de Comfaoriente, Comfanorte y otras entidades aliadas.

También asistieron panelistas, creadores de contenido, artistas, líderes juveniles, funcionarios y medios de comunicación.

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La programación del viernes incluyó la conferencia “De Cero a Cien / Cómo ser un líder creativo”, con Julián Díaz y Chuz Jaramillo, productores audiovisuales y creadores de contenido, y el espacio “Talentos que crean oportunidades”, sobre emprendimiento digital y nuevos modelos de negocio, con Luis Orozco.

Ayer, sábado, los participantes recorrieron tres estaciones de aprendizaje: Mente en Equilibrio, enfocada en salud emocional; Conexión y Movimiento, con actividades de autorregulación, respiración, yoga y atención plena; y MGA: De la Idea a la Inversión, un hackatón exprés para identificar problemáticas y formular alternativas de solución.

La jornada continuó con campeonatos relámpago de microfútbol, minitejo, bolas campesinas, parqués, dominó y rana, una integración en piscina con DJ en vivo y un espacio gamer dedicado a los videojuegos y la tecnología. La agenda del día terminó con un concierto y actividades de integración juvenil.

Hoy 25 de octubre se llevará a cabo el cierre logístico y el retorno de las delegaciones a sus municipios.

La gestora social, Cecilia Soler, y su incidencia en acompañar los procesos de los jóvenes nortesantandereanos

Durante años, la gestora social del departamento, Cecilia Soler, se ha destacado por acompañar los espacios de participación y las iniciativas orientadas al bienestar de las nuevas generaciones, en un trabajo que busca acercar oportunidades a los jóvenes y fortalecer sus proyectos de vida.

“Detrás de cada joven hay un sueño, un talento y un proyecto de vida que merece oportunidades. Por eso siempre hemos trabajado para impulsar espacios y estrategias que les permitan formarse, emprender, desarrollar sus capacidades y cuidar su bienestar”, dijo la primera dama departamental.

Añadió que la meta es que los jóvenes de todos los municipios sepan que sus ideas importan, y que en Norte de Santander pueden encontrar herramientas para hacerlas realidad.

Para Soler, la apuesta por la juventud también implica garantizar condiciones para su desarrollo, desde la educación y la alimentación escolar hasta los escenarios deportivos, la cultura, la recreación y el acceso a servicios de salud.

Con JoveNS ya en marcha, el compromiso asumido en 2023 pasa al desafío de ampliar su alcance, mantener actualizada la oferta y lograr que cada vez más jóvenes de Norte de Santander conozcan las oportunidades disponibles y puedan acceder a ellas.

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