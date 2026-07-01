El Hospital Universitario Erasmo Meoz sanea sus finanzas y abre una nueva etapa de modernización

El Hospital Universitario Erasmo Meoz alcanzó uno de los hitos financieros y administrativos más importantes de su historia reciente. Al término de la sesión de la Junta Directiva, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, anunció que el centro asistencial logró asegurar los recursos necesarios para saldar sus deudas de años anteriores hasta la vigencia de 2025, consolidando un proceso de saneamiento financiero que abre el camino para una nueva etapa de inversión, fortalecimiento de servicios y modernización de la infraestructura hospitalaria.

"Hoy tenemos una noticia muy importante: se han logrado incorporar los recursos suficientes y necesarios para que el hospital quede con cero deudas hasta el año 2025 y, en 2026, en lo que tiene que ver con personal, estamos al día. Solo estamos esperando unos últimos giros directos para terminar de poner al día a los proveedores de este año", anunció el mandatario departamental.

Este resultado representa un cambio histórico para la institución, que fue recibida por la actual administración con un pasivo cercano a los 180 mil millones de pesos, producto de la cartera acumulada por las EPS y de las dificultades que ha enfrentado el sistema de salud en los últimos años.

"Hoy podemos decir que, gracias al trabajo conjunto, estamos superando esa situación y garantizando la estabilidad financiera de nuestra principal institución hospitalaria", destacó Villamizar.

El gobernador agradeció el respaldo del Gobierno Nacional, especialmente del Ministerio de Salud y Protección Social, por el pago de más de 50 mil millones de pesos correspondientes a la atención prestada a población migrante proveniente de Venezuela, así como el apoyo de la Asamblea Departamental al autorizar un crédito por 60 mil millones de pesos, recursos que permitieron avanzar en el saneamiento financiero y que también servirán para impulsar inversiones estratégicas.

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A este esfuerzo se suma la gestión administrativa del hospital para fortalecer el recaudo de cartera y optimizar los procesos de facturación, además de los giros directos que actualmente recibe la institución por parte de Nueva EPS, cercanos a 14 mil millones de pesos, fortaleciendo la liquidez y garantizando el cumplimiento de las obligaciones mensuales.

El mandatario también destacó las medidas de austeridad adoptadas por la Junta Directiva y ejecutadas por la gerencia del hospital en cabeza del Dr. Hernando Mora, las cuales permitieron contener el crecimiento de la deuda y priorizar el uso eficiente de los recursos públicos.

Nuevas inversiones para mejorar la atención

Con el saneamiento financiero asegurado, el Hospital Universitario Erasmo Meoz iniciará una nueva fase enfocada en fortalecer su capacidad de atención y responder a la creciente demanda de servicios de alta complejidad.

Entre los principales anuncios se encuentra la próxima entrega de cuatro nuevos quirófanos, que contribuirán a disminuir la congestión en los procedimientos quirúrgicos, así como equipos biomédicos y la incorporación de dos nuevas ambulancias (una medicalizada y otra básica) para fortalecer la atención de emergencias

Asimismo, se confirmó la disponibilidad de recursos para culminar la torre administrativa, ejecutar mejoras en la infraestructura hospitalaria e implementar nuevos servicios especializados que amplíen la oferta asistencial para los habitantes de Norte de Santander y la región.

Villamizar anunció además que el departamento realizará nuevos giros provenientes de la estampilla universitaria, recursos que seguirán fortaleciendo financieramente al hospital y permitirán consolidar su crecimiento institucional.

Reconocimiento por desempeño institucional

Durante la Junta Directiva también se dio a conocer otro logro que evidencia el fortalecimiento administrativo de la institución: el Hospital Universitario Erasmo Meoz obtuvo una calificación de 98,2% en desempeño institucional, uno de los indicadores más altos alcanzados por la entidad.

Finalmente, Villamizar reiteró que el compromiso de la administración departamental será continuar fortaleciendo la recuperación de cartera y garantizar la sostenibilidad financiera del hospital para consolidarlo como el principal referente en servicios de salud de alta complejidad del nororiente colombiano.

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