El páramo que guarda el origen del río Catatumbo y la memoria de Norte de Santander

Mantener viva la memoria

El Centro Regional de Medios del Catatumbo (CRM) ha centrado su misionalidad de visibilizar la región partiendo del arraigo por el territorio. Es por eso que para este 2026 centró su atención en el punto más alto de la región conocido como el Páramo de Jurisdicciones ubicado a 3.700 msnm en el municipio de Ábrego.

Hasta ese lugar de la cordillera Oriental llegó un equipo investigativo para compartir con las comunidades, conocer sus experiencias y resaltar sus historias, pues este es un territorio estratégico para la región, teniendo en cuenta que en sus montañas nace el agua que abastece a tres departamentos Cesar, Norte de Santander y Santander.



El documental bautizado como ‘Emparamaos, donde nace la vida’, nombre que honra a quienes viven en este lugar, y a una de las palabras más fuertes del ocañol, para referirse a alguien que tiene un frío inmenso.

“Llegar a la cima de la montaña permitió producir una pieza audiovisual que resalta la magia de la laguna Pan de azúcar, el impacto del cerro en las comunicaciones del país y el compromiso de las comunidades por conservar su páramo” afirma Kely Vega integrante del equipo CRM.



El lanzamiento de la producción se realizó en la Academia de Historia de Ocaña, en articulación con el Museo de la Gran Convención de Ocaña, donde también fue presentada una galería fotográfica con imágenes captadas durante el recorrido por el Páramo de Jurisdicciones, ubicado en el corregimiento La María de Ábrego.

“Pero el contenido no quedó solo en su lanzamiento, sino que hemos viajado a escuelas y colegios como en el caso de la vereda Mesones en Teorama, por donde pasa el río Catatumbo, generando en los estudiantes una reflexión sobre el valor del agua y la importancia de conocer dónde nace su río”, asegura Janice Guerrero Arévalo, directora del documental.

“Qué gran iniciativa del Centro Regional de Medios que nos brinde este espacio. Que llegue hasta aquí a nuestra vereda y nos muestre estos paisajes, y nos permita recordar el valor de lo que nos rodea, y que los muchachos se inquieten sobre el compromiso que deben asumir por su entorno, especialmente por el agua”, expresa el docente Dioneider Carrascal.

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La Fundación Oasis de Amor y Paz en Ábrego también disfrutó de un espacio sensorial y recibió la galería fotográfica de este lugar que sigue escribiendo una historia que nace en la montaña, corre con el agua y permanece en quienes la habitan. Proteger el páramo también es cuidar la memoria de quienes estuvieron antes y el hogar de quienes vendrán después.