ESE de primer nivel de Norte de Santander le plantearon cinco exigencias a la ministra de Salud

La sostenibilidad financiera de los hospitales públicos de primer nivel y las dificultades para mantener la prestación de los servicios de salud fueron el centro de las solicitudes que los gerentes de las Empresas Sociales del Estado (ESE) de Norte de Santander presentaron a la ministra de Salud, Ana María Vesga Gaviria, durante la mesa técnica que se realizó ayer en Cúcuta, con participación de la Gobernación y las autoridades del sector.

En representación de estas instituciones, el gerente de la ESE Imsalud, Javier Orlando Prieto Peña, expuso cinco solicitudes prioritarias dirigidas al Gobierno nacional, relacionadas con la financiación de la red pública, el desarrollo de infraestructura hospitalaria y las condiciones necesarias para garantizar la atención a los usuarios.

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La primera petición fue garantizar el giro oportuno y completo de los recursos a las Empresas Sociales del Estado, una condición que, según el planteamiento presentado, resulta determinante para que las instituciones puedan cumplir sus compromisos financieros y mantener en funcionamiento sus servicios.

Como segundo punto, solicitó establecer un cronograma para estudiar la viabilidad de los proyectos de infraestructura hospitalaria, con el propósito de dar claridad sobre los tiempos y procedimientos para avanzar en las iniciativas que requieren los centros asistenciales del departamento.

La tercera propuesta estuvo relacionada con la continuidad operativa y financiera de los equipos básicos de salud. El gerente pidió revisar las condiciones bajo las cuales funcionan estos grupos de atención, cuya labor está orientada a acercar los servicios médicos a las comunidades y fortalecer la atención primaria.

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En materia de contratación, Prieto Peña planteó la necesidad de que el Ministerio acompañe los procesos para contratar los servicios habilitados por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), de manera que la capacidad instalada de la red pública pueda aprovecharse y responder a las necesidades de la población.

La quinta solicitud estuvo dirigida a gestionar el pago de las deudas pendientes por la atención brindada a la población asignada, un asunto que compromete el flujo de recursos y la capacidad financiera de las instituciones públicas.

Piden soluciones para la red pública

Las cinco solicitudes fueron escuchadas por la ministra Ana María Vesga, quien conoció de primera mano las necesidades y dificultades que enfrenta el primer nivel de atención en Norte de Santander.

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Durante su intervención, el gerente de Imsalud insistió en la necesidad de pasar del diagnóstico a las soluciones concretas, para evitar que las instituciones continúen enfrentando dificultades que afectan tanto a quienes prestan los servicios como a los usuarios que requieren atención.

Por su parte, la ministra señaló que su presencia en Cúcuta respondió a una jornada de diálogo sobre los principales desafíos de la prestación de los servicios de salud y las posibilidades de articulación entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales.

El propósito, indicó, es contribuir al fortalecimiento de la red hospitalaria y mejorar el acceso oportuno de la población a los servicios de salud.

El gobernador William Villamizar también destacó que la mesa técnica permitió abordar las deudas acumuladas del sector, revisar las necesidades de la red hospitalaria y buscar alternativas que garanticen la continuidad y calidad de la atención.

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