Fuertes lluvias dejan incomunicados a Norte de Santander y Arauca

La intensa temporada de lluvias continúa generando graves afectaciones en el nororiente del país. En las últimas horas, el incremento de los caudales de varios ríos provocó daños en la infraestructura vial que comunica a Norte de Santander con Arauca, dejando incomunicados a ambos departamentos por la vía La Soberanía.

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La principal emergencia se registra por la creciente del río Bojabá, que ocasionó el colapso del puente metálico de Caño Negro, una estructura clave para la movilidad entre las dos regiones.

Ante esta situación, la Alcaldía de Saravena informó que activó los protocolos de atención y notificó la emergencia a la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de coordinar las acciones necesarias.

"Hacemos un llamado a la ciudadanía a permanecer atenta a la información emitida por los canales oficiales, evitar transitar por zonas que representen riesgo, acatar las recomendaciones de las autoridades y adoptar oportunamente las medidas preventivas necesarias mientras persisten las condiciones derivadas de la temporada de lluvias", señaló la administración municipal.

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