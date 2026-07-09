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Fuertes lluvias dejan incomunicados a Norte de Santander y Arauca
Las crecientes de varios ríos provocaron el cierre de la vía La Soberanía, afectando la movilidad entre ambos departamentos.
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crojas
Fuertes lluvias dejan incomunicado a Norte de Santander con Arauca
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Jueves, 9 de Julio de 2026

La intensa temporada de lluvias continúa generando graves afectaciones en el nororiente del país. En las últimas horas, el incremento de los caudales de varios ríos provocó daños en la infraestructura vial que comunica a Norte de Santander con Arauca, dejando incomunicados a ambos departamentos por la vía La Soberanía.

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La principal emergencia se registra por la creciente del río Bojabá, que ocasionó el colapso del puente metálico de Caño Negro, una estructura clave para la movilidad entre las dos regiones.

Ante esta situación, la Alcaldía de Saravena informó que activó los protocolos de atención y notificó la emergencia a la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de coordinar las acciones necesarias.

"Hacemos un llamado a la ciudadanía a permanecer atenta a la información emitida por los canales oficiales, evitar transitar por zonas que representen riesgo, acatar las recomendaciones de las autoridades y adoptar oportunamente las medidas preventivas necesarias mientras persisten las condiciones derivadas de la temporada de lluvias", señaló la administración municipal.

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Toledo y Labateca también reportan afectaciones

Las lluvias también han generado emergencias en el municipio de Toledo, en Norte de Santander. Julieth Chaparro, coordinadora de Gestión del Riesgo del municipio, informó que se presentó una pérdida de banca en el sector La Cabuya, jurisdicción de Labateca, sobre la vía La Soberanía.

Debido a esta afectación, transportadores y viajeros han tenido que utilizar alternas para movilizarse. 

"Se está utilizando la ruta Toledo-Cerro Colorado, que es una vía departamental. También se está usando la vía Toledo-Chinácota para el paso hacia Pamplona y Cúcuta", explicó la funcionaria.

El recorrido provisional obliga a los vehículos a llegar hasta el sector de Mónoga y desviarse por la vía Chorro Colorado - Toledo, luego pasar hacía Chinácota y desde allí llegar hasta Cúcuta o Pamplona.

La coordinadora de Gestión del Riesgo también indicó que se mantienen bajo monitoreo las crecientes súbitas de los ríos Margua, Chitagá y Jordán, este último con riesgo de afectar el sector conocido como Puente Nuevo.

Además, confirmó que la creciente del río Margua ya ha ocasionado pérdidas de cultivos en la zona del Sarare, situación que preocupa a las comunidades rurales y a los organismos de socorro, que permanecen en máxima alerta ante la continuidad de las lluvias.

Las autoridades recomendaron a la población evitar desplazamientos por los corredores afectados, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de los organismos de emergencia.

 

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