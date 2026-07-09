Fuertes lluvias dejan incomunicados a Norte de Santander y Arauca

Toledo y Labateca también reportan afectaciones
Las lluvias también han generado emergencias en el municipio de Toledo, en Norte de Santander. Julieth Chaparro, coordinadora de Gestión del Riesgo del municipio, informó que se presentó una pérdida de banca en el sector La Cabuya, jurisdicción de Labateca, sobre la vía La Soberanía.
Debido a esta afectación, transportadores y viajeros han tenido que utilizar alternas para movilizarse.
"Se está utilizando la ruta Toledo-Cerro Colorado, que es una vía departamental. También se está usando la vía Toledo-Chinácota para el paso hacia Pamplona y Cúcuta", explicó la funcionaria.
El recorrido provisional obliga a los vehículos a llegar hasta el sector de Mónoga y desviarse por la vía Chorro Colorado - Toledo, luego pasar hacía Chinácota y desde allí llegar hasta Cúcuta o Pamplona.
La coordinadora de Gestión del Riesgo también indicó que se mantienen bajo monitoreo las crecientes súbitas de los ríos Margua, Chitagá y Jordán, este último con riesgo de afectar el sector conocido como Puente Nuevo.
Además, confirmó que la creciente del río Margua ya ha ocasionado pérdidas de cultivos en la zona del Sarare, situación que preocupa a las comunidades rurales y a los organismos de socorro, que permanecen en máxima alerta ante la continuidad de las lluvias.
Las autoridades recomendaron a la población evitar desplazamientos por los corredores afectados, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de los organismos de emergencia.