Juzgado anula demanda que buscaba frenar demolición del peaje de Lomitas

El peaje de Lomitas, en Villa del Rosario, se encuentra en medio de un conflicto legal luego de que el Juzgado Trece Administrativo de Cúcuta inadmitiera la demanda presentada por la Unión Temporal Peajes Nacionales contra el municipio y la Inspección de Policía.

Aunque con anterioridad el juzgado había otorgado una medida cautelar a favor de la Unión Temporal Peajes Nacionales, el pasado 8 de octubre declaró la nulidad de todo lo actuado al encontrar que se había equivocado al admitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el representante legal de la unión temporal.

Según explicó Miguel Ángel Flórez, veedor ciudadano, esta decisión se tomó porque la ley no faculta a los representantes legales de las uniones temporales o consorcios para presentar este tipo de acciones contenciosas.

De esta manera, el veedor precisó que la medida cautelar queda sin efectos legales, pues la demanda debía haber sido interpuesta por los representantes legales de cada una de las empresas que conforman el consorcio.

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Sin embargo, el juzgado les dio la oportunidad a los representantes legales de cada una de las empresas que conforman el consorcio para que subsanen los errores y acrediten debidamente su representación ante el Juzgado Trece Administrativo.

“Si ellos se acreditan correctamente, iniciará nuevamente el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que lleva inmerso estudiar nuevamente la medida cautelar solicitada, que buscaba suspender la orden de demolición de la caseta. Actualmente, tienen 10 días para allegar los documentos que demuestren que cada una de sus empresas existe”, indicó Flórez.