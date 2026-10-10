Juzgado anula demanda que buscaba frenar demolición del peaje de Lomitas

Asimismo, el veedor aclaró que el juzgado les solicita estos documentos porque la ley faculta únicamente a los representantes legales de las empresas para interponer esa acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Otra decisión que tomó el juzgado fue negar las solicitudes de intervención como terceros interesados de Miguel Ángel Flórez Rivera y María Isabel Hernández Carrasco.
Sin embargo, Miguel Ángel Flórez aseguró que el juzgado se equivocó al negar el reconocimiento, pues la decisión lo excluyó a él como persona natural, pero no se pronunció sobre su fundación, Veeduría Ciudadana Flórez Opina, la cual cuenta con NIT, personería jurídica y, según afirmó, tiene derecho a ser reconocida como tercero interesado.
Frente a esto último, el veedor afirmó que interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo y está a la espera de una respuesta que le permita participar y abogar en este caso, como lo ha hecho desde hace más de 20 meses.
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La situación en que queda el peaje
El veedor ciudadano informó que, aunque por el momento ya no hay una medida cautelar otorgada a favor de la concesión, la unión temporal puede insistir nuevamente en su solicitud.
También aseguró que, aunque tiene conocimiento de que la Alcaldía de Villa del Rosario ha rechazado las demandas interpuestas por la Unión Temporal Peajes Nacionales y el Invías contra el municipio, hasta el momento no ha ordenado la demolición de la caseta del peaje, incumpliendo así su propia orden de demolerla.
Flórez recordó que, en medio de esta situación, no se puede reactivar el cobro del peaje. Además, enfatizó que sigue vigente la posibilidad de que el alcalde de Villa del Rosario ordene la demolición de la caseta, más aún ahora que el juzgado declaró la nulidad de todo lo actuado y que el propio mandatario ya había tomado esa decisión el 9 de mayo de 2025.
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