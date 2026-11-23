En el marco de los 10 años del Acuerdo de Paz, se llevó a cabo en Cúcuta el XVII Congreso Fronterizo de Derechos Humanos. Este espacio, que contó con la participación de sindicatos y organizaciones sociales, se realizó con el objetivo de hacer un balance crítico sobre la implementación del acuerdo y evaluar los seis puntos que lo conforman.

En este sentido, Manuel Velázquez, vicepresidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, capítulo Norte de Santander, explicó que en Colombia solo se ha cumplido el 38 % del acuerdo durante estos 10 años.

Sin embargo, Velázquez recalcó que esto se ha debido a la falta de voluntad política de los diferentes gobiernos.

“En sus primeros cuatro años de ejecución no hubo voluntad política y a ello se suma que, en el gobierno de Iván Duque, se presentó una desfinanciación del Acuerdo de Paz. Aunque en el gobierno de Petro sí hubo avances, también cabe destacar que quedaron muchos elementos por fuera de lo que era la garantía efectiva del mismo”, agregó.

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A nivel de Norte de Santander, Enrique Pertuz, director general de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, afirmó que, si bien la implementación del Acuerdo de Paz ha tenido avances en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la participación de las organizaciones sociales y el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado, todavía existen grandes desafíos.

El director indicó que uno de ellos es la situación del Catatumbo, donde se evidencia que persisten el desplazamiento forzado, el confinamiento, las amenazas, los homicidios y las afectaciones a la población civil.

Por lo mismo, manifestó que es necesario avanzar en la reforma rural, la sustitución de cultivos ilícitos, la generación de oportunidades para los campesinos y las garantías de seguridad para líderes y lideresas sociales.

Entretanto, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, expresó que, aunque durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro hubo avances importantes en el acuerdo, todavía quedaron muchas tareas pendientes en el departamento.

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“Aunque se logró concertar una gran inversión con los procesos sociales, las comunidades y los gobiernos locales, estos avances no son suficientes para garantizar una implementación exitosa del acuerdo”, señaló.

Asimismo, Cañizares calificó como un desastre la implementación del acuerdo en materia de derechos humanos y seguridad de los firmantes, pues desde su firma han sido asesinados 32 de ellos.

Además, precisó que no se han alcanzado niveles de paz ni de convivencia en la región y que, por el contrario, se observa un panorama peor que el de hace diez años, sobre todo en lo relacionado con la confrontación entre las disidencias de las Farc y el Eln.

“Esperamos que este nuevo Gobierno pueda avanzar en el cumplimiento de lo pactado con las comunidades, las autoridades locales y el gobierno departamental”, puntualizó.