Mindefensa designado, Jorge Mora, anunció que De la Espriella recuperará la tranquilidad en Norte de Santander

El general (r) Jorge Eduardo Mora López, quien fue designado el pasado lunes como ministro de Defensa por el presidente electo Abelardo de la Espriella, estuvo presente hoy en la Gobernación de Norte de Santander en el marco del primer encuentro de los empalmes regionales.

Según De la Espriella, la designación representa un reconocimiento a la Fuerza Pública y responde a la necesidad de fortalecer la ofensiva contra las estructuras armadas ilegales que operan en la región.

El cucuteño, hizo presencia con varios integrantes del gabinete ministerial que se posicionará este 7 de agosto.

Mora subrayó que la decisión de De la Espriella de iniciar en Norte de Santander no responde a una casualidad, en cambio, se dio por la convicción del próximo mandatario de empezar a construir la denominada 'patria milagro' desde la región.

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Además, el oficial en retiro destacó el diálogo en el que hicieron presencia los alcaldes de los diferentes municipios del departamento, donde según él, le expresaron que en cuatro años del gobierno Petro, no pudieron siquiera darle la mano o tomarse una foto.

Con relación a las conclusiones del encuentro, Mora precisó que De la Espriella se lleva una completa radiografía de lo que está sucediendo en los 40 municipios de Norte de Santander y que les fueron entregados más de 18 proyectos que serán estudiados para evaluar su ejecución.

Por último, Mora aseguró que vendrá seguido al departamento y que trabajarán por recuperar la tranquilidad. "La Fuerza Pública recupera y estabiliza, el Estado consolida", sentenció.

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