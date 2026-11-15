¿Qué ha cambiado en Norte de Santander con De la Espriella? Así evalúan los líderes sociales sus primeros 100 días de gobierno

Acciones en pro de la seguridad, amenazas contra liderazgos, proyectos inconclusos y dificultades fronterizas hacen parte de las preocupaciones que expusieron representantes de distintos sectores sociales.

Se cumplen 100 días de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en medio de grandes desafíos para Norte de Santander, un departamento que ha enfrentado dificultades en materia de seguridad, la arremetida de los grupos armados en la subregión del Catatumbo, que inciden en las garantías de quienes ejercen labores de liderazgo, veeduría, promoción y defensa de derechos humanos.

En Cúcuta y otros municipios de la región, los líderes sociales, directores de fundaciones y representantes de víctimas, tienen distintas percepciones sobre el inicio de este Gobierno.

Desde los territorios, conociendo las realidades de quienes representan, pusieron sobre la mesa una serie de problemáticas que permanecen sin solución, lo que para ellos ha cambiado con el mandato de De la Espriella y lo que consideran, debe ser priorizado para la atención de las comunidades.

Los ataques con drones cargados de explosivos, el desplazamiento y familias que han tenido que permanecer confinadas por el temor de ser víctimas de estas acciones, hacen parte de las preocupaciones que dan paso al balance ciudadano.

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¿Qué cambió en estos primeros 100 días y cuál es la proyección en los próximos meses?

Fuerzas Militares ‘descongeladas’

Para Olguin Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, el principal cambio es que las Fuerzas Militares fueron “descongeladas”, lo que para él se ha visto reflejado en el aumento de tropas y las acciones contras las bandas criminales que acechan a Cúcuta y su área metropolitana, al igual que las operaciones militares contra los grupos que ejercen control en el Catatumbo, como la disidencia del frente 33 de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Olguin Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

Asimismo, se refirió a la política de ‘Paz Total’ del gobierno de Gustavo Petro, la cual considera que permitió que estos grupos se fortalecieran, y “anduvieran como Pedro por su casa”.

Al ser consultado sobre las prioridades que debe tener el Estado en la región, precisó que la seguridad es clave. No obstante, subrayó que deben haber refuerzos integrales, para que haya generación de oportunidades económicas en la subregión del Catatumbo.

Además, el líder de la asociación destacó que se debe garantizar la atención a las víctimas del conflicto armado, que de acuerdo con sus estimaciones superan las 500.000 en esta zona del departamento.

Sumado a esto, pidió que se tuviera en cuenta la conectividad en las vías terciarias para contribuir con el desarrollo rural.

Terminar lo iniciado sin importar las ideologías

Para el líder social, la Universidad del Catatumbo y otros proyectos que se empezaron a ejecutar en la administración de Petro, deben continuar sin distinguir la ideología del gobierno de turno.

“El Gobierno nacional tiene que avanzar en dejar de alguna u otra manera funcionando la Universidad del Catatumbo. En El Tarra hay siete obras inconclusas, grandes inversiones se han hecho en la región y han quedado estancadas”.

En materia de garantías para los líderes sociales, en estos primeros 100 días, desde su perspectiva, el panorama es complejo por el deterioro del orden público y las amenazas a quienes buscan defender los derechos de los demás.

De igual forma, para el representante de las víctimas, la violencia contra los liderazgos se extendió a Cúcuta, Ocaña y Pamplona. Por ejemplo, mencionó los ataques que cobraron las vidas de Freiman David Velásquez, líder social de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), en Ábrego el pasado 19 de mayo, (sucedido en el gobierno Petro) y el de Miguel Castellanos, el pasado 26 de octubre, quien se había desempeñado como secretario de Gobierno de Cúcuta y aspiraría a la Alcaldía de la ciudad para el próximo mandato.

Incluso, dio a conocer que él mismo ha sido víctima de una serie de amenazas y seguimientos, por lo que lanzó un llamado al Gobierno nacional para que garantice la seguridad de quienes desarrollan la labor de representar a las comunidades y víctimas.

Advertencias en la estrategia de seguridad

Un balance crítico de los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella en Norte de Santander fue el que hizo el director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, quien cuestionó los planes de seguridad del mandatario nacional y alertó sobre un incremento en los riesgos contra los liderazgos sociales y las comunidades.

Wilfredo Cañizares, presidente Fundación Progresar.

Para el defensor de derechos humanos, el inicio de la administración de De la Espriella está marcado por un discurso que calificó de agresivo y que estigmatiza a organizaciones de carácter social, campesinas, de mujeres y juventudes. Bajo su concepto, sus señalamientos han contribuido a la generación de mayores escenarios de riesgo para quienes ejercen estas labores.

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La situación de orden público

Wilfredo Cañizares consideró que no hay cambios sustanciales en el orden público, por lo que cuestionó la inexistencia de una estrategia que sea integral y a largo plazo para hacer frente a las estructuras armadas ilegales con influencia en Norte de Santander.

“La situación de seguridad del departamento es muy grave y este gobierno no ha hecho absolutamente nada de manera seria y estratégica que responda a solucionar los problemas tan graves que tenemos de violencia”, opinó.

Entre lo que consideró no está bien del nuevo Gobierno es la falta de diálogo con las organizaciones de derechos humanos.

Pero, el punto central para el director de Progresar es que se desarrolle una estrategia que vaya más allá de simples operaciones y, también, se enfoque en la protección de los derechos de las comunidades y sus defensores.

La zona fronteriza

El balance entregado por el veedor ciudadano, Miguel Ángel Flórez, deja ver un panorama complejo, donde pone en consideración serias problemáticas de Villa del Rosario por la falta de articulación entre las autoridades locales y el Gobierno nacional.

Miguel Ángel Flórez, veedor ciudadano.

“Tenemos un Ejecutivo nacional que en sus primeros 100 días prioriza el impacto mediático, pero reduce nuestra asignación presupuestal y carece de una política fronteriza articulada”, detalló.

Entre los asuntos que le generan mayor preocupación a Flórez se encuentran las amenazas recibidas por varias veedurías. “Padecemos la intimidación por las amenazas anónimas”, dijo, para recordar las muertes violentas del veedor de tránsito Alexander Sánchez Suárez y del líder social Javier Gómez Gutiérrez, en una “situación agravada por la impunidad”.

Además, para el veedor, medidas como la militarización no han arrojado resultados significativos en la reducción del homicidio y la extorsión, los cuales aquejan a los comerciantes rosarienses.

El transporte binacional

En lo económico, las alertas se vieron orientadas al comercio binacional, por restricciones que estarían afectando el transporte transfronterizo. Desde su juicio, el municipio necesita una política que facilite el intercambio comercial en la zona.

Otros de sus pedidos fueron la puesta en funcionamiento del Distrito Especial de Policía de La Parada, y la pronta reubicación del peaje de Villa del Rosario.

La visión de las madres

En la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, su presidenta Carmen García advirtió que los enfrentamientos armados y las restricciones a la movilidad no permiten hablar de una recuperación en la seguridad de la zona.

Carmen García, presidenta Fundación Madres del Catatumbo.

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A ello sumó la dura realidad que enfrentan los pobladores por los ataques con drones explosivos, amenaza que incrementa el temor entre las familias, en especial a las madres que ella representa.

“Desde la asociación medimos los cambios en la tranquilidad de nuestros hogares”. Eso tiene que ver con asuntos tan naturales como poder salir a trabajar, enviar a los hijos a estudiar y a regresar sin miedo a casa. Sin embargo, en el Catatumbo “la tranquilidad sigue siendo un pendiente que continúa sin resolverse”.

Por eso, Carmen García le planteó al Gobierno nacional “actuar sobre las alertas de riesgo, proteger escuelas y centros de salud, garantizar el acceso humanitario y fortalecer la investigación de quienes ordenan y financian los ataques. Además, prevenir el reclutamiento, proteger a las lideresas e impulsar acuerdos humanitarios verificables y caminos de diálogo que reduzcan la violencia”.

Garantías en el territorio

Entre las prioridades de las mujeres que representa, destacó que más allá de acciones de seguridad, debe haber atención a las familias desplazadas y confinadas, oportunidades integrales en salud, educación y a los productores campesinos.

Entre sus recomendaciones está el tener en cuenta al fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres y sobre todo, garantizar los recursos del Pacto Social del Catatumbo en el que se involucren de manera activa las comunidades con acciones concretas en su beneficio.

La articulación sería la clave

Los testimonios, en conjunto reflejan un balance del que se pueden sacar varias conclusiones, el fuerte accionar operacional de la Fuerza Pública para algunos puede significar mejoras, porque esta ha sido una de las consignas de la administración actual, lo que en lo que puede parecer un efecto rebote, generan la respuesta de los grupos al margen de la ley, recrudeciendo la guerra, recrudeciendo el conflicto en manera de retaliación.

Las preocupaciones de los líderes entrevistados varían según el territorio, coinciden en señalar en que los problemas persisten, las amenazas contra los líderes sociales no cesan y las dificultades para atender las necesidades de las comunidades siguen presentando falencias.

La articulación institucional, garantías para ejercer y acciones concretas para mejorar las condiciones de vida en el departamento y sobre las acciones militares.

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