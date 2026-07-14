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Dos militares murieron durante operativo para rescatar a los 39 secuestrados por el Eln en Chocó
Los uniformados fallecieron tras un ataque con explosivos y un enfrentamiento armado mientras el Ejército intentaba liberar a las personas retenidas.
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crojas
Chocó
Colprensa
Colprensa
Martes, 14 de Julio de 2026

Son dos los militares muertos en un operativo de rescate de 39 personas secuestradas este martes por el ELN en Chocó.

Los hechos ocurrieron en el sector de Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó.

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Información divulgada por las autoridades da cuenta de que todos ellos se movilizaban en dos buses cuando los guerrilleros se atravesaron en la vía y los retuvieron.

Los buses fueron atravesados en la vía. A la par y mientras el Ejército intentaba rescatarlos, dos uniformados murieron. Cinco más resultaron heridos.

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"Recibida la información, unidades del Grupo Liviano de Caballería N.° 9, agregados operacionalmente al Batallón de Infantería N.° 12 Primero de Línea, iniciaron el desarrollo de la operación militar con apoyo de tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 26, para liberar a la población civil y restablecer la normalidad en este tramo vial. Durante el despliegue de las tropas, se presentó una nueva acción terrorista, la activación de una carga explosiva y posterior combate con este grupo criminal".

A esta hora las autoridades adelantan los operativos para rescatar a las personas secuestradas.

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