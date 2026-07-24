Cambio en la cúpula de Ecopetrol despierta optimismo entre gremios y políticos

Después de que Ecopetrol anunciara la reorganización de su dirección y su junta directiva, sectores políticos recibieron con optimismo los anuncios.



Entre los cambios, que se harán efectivos antes del 30 de julio, se destaca la salida de Ricardo Roa de la presidencia y la designación de Luis Felipe Henao como presidente de la Junta Directiva.

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Una de las primeras en reaccionar a la designación de Henao fue la presidente de Amcham Colombia, María Claudia Lacouture, quien aseguró que esta elección es una buena señal para el país de cara a garantizar la recuperación de la confianza en la empresa más importante del país.



La líder gremial aseguró que esta elección permitirá a Ecopetrol volver al rumbo de la solidez y el crecimiento.



“La elección de Luis Felipe Henao como presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol es una buena señal para el país. Su experiencia y capacidad serán claves para recuperar la confianza y ayudar a que la empresa más importante de los colombianos vuelva al rumbo de la solidez, el crecimiento y la generación de valor para todos”, aseguró Lacouture.

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Por su parte Ciro Antonio Rodríguez, representante a la Cámara de Representantes por Norte de Santander reiteró que la trayectoria de Felipe Henao al mando de instituciones como el Ministerio de Vivienda le permitirá afrontar de una gran manera este reto.



“Celebro la designación de Luis Felipe Henao como Presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Su trayectoria como exministro de Vivienda y su independencia como representante de los fondos de pensiones son garantía de rigor técnico. Éxitos en esta responsabilidad”, indicó.



Por otro lado, el senador Juan Espinal reiteró que el momento que atraviesa Ecopetrol exige que el nuevo Gobierno adopte medidas que permitan garantizar la recuperación de la petrolera estatal y la transparencia de sus operaciones.



“Ecopetrol inicia una nueva etapa con la salida de Ricardo Roa, Tatiana Roa y Robledo. Sin embargo, permanece Hildebrando Vélez, padre de la exministra Irene Vélez, como vicepresidente de la Junta Directiva. Lo que está ocurriendo en Ecopetrol exige decisiones inmediatas. Ecopetrol debe recuperar la confianza de los colombianos. Miles de ciudadanos son sus accionistas, y tienen derecho a conocer la verdad, con total transparencia y respeto por el debido proceso”, concluyó el Senador.

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