Uno de los asuntos bajo revisión es el contrato de Jiménez en la Primera Vicepresidencia del Senado, dependencia que estuvo a cargo de María José Pizarro. La vinculación que hubo en su momento fue por aproximadamente $34 millones.
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El objeto contemplaba servicios de apoyo a la gestión, con actividades relacionadas con la agenda legislativa regional y la atención al público. Es más, la vinculación existió porque, posteriormente al momento en que estalló el escándalo, se compartieron fotos de Jiménez junto con Pizarro cuando la mujer hacía de su UTL.
Justamente, los documentos de esa contratación hacen parte de los elementos que busca examinar la Sala de Instrucción.
Es más, Jiménez en su momento aseguró que llegó a trabajar en esa dependencia por recomendación de Gustavo Petro, quien para entonces era presidente.
La excongresista reconoció en su momento que Jiménez trabajó en su dependencia, pero negó mediante un comunicado que hubiera irregularidades en la vinculación.
De todo este caso, posteriormente a que se conociera, la misma Jiménez publicó un video en el que se le ve a ella con el exmandatario. Imágenes que generaron conmoción en la opinión pública.
Petro negó un intercambio de contratos por sexo
Por su parte, el expresidente también ha rechazado los señalamientos sobre una supuesta entrega de contratos a cambio de relaciones sexuales. En una de sus respuestas públicas sostuvo:
“Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”.
De acuerdo con Noticias RCN, la Corte mantiene bajo reserva los hechos concretos y las pruebas del expediente, mientras se analizan nuevos testimonios. Sobre esto, la inspección al Senado busca aportar los soportes documentales necesarios para avanzar en esa revisión.
Aunque el caso se ha conocido públicamente bajo la expresión “sexo-contratos”, los señalamientos siguen sujetos a investigación. La Sala de Instrucción deberá esclarecer las circunstancias de las contrataciones, quiénes intervinieron y si existe fundamento para avanzar en el proceso penal.
Tomado El Colombiano.