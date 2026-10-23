Los Premios Xilópalo celebraron su octava edición reconociendo lo mejor del periodismo digital en Colombia

Se cumplió la octava edición del Premio Nacional de Periodismo Digital Xilópalo, que se realizó en Bogotá con la presencia de más de 130 personas.
Entre los asistentes se encontraban directores de medios, periodistas, jurados e integrantes del comité rector. En el encuentro de destacaron los trabajos de comunicadores de diferentes zonas del país que aportaron en la investigación y el relato de historias a través de plataformas digitales.
En la ceremonia se anunciaron los ganadores de las siete categorías, entre las que se encontraban temas de derechos humanos, desigualdad, turismo, entre otros.
Los ganadores
1. Categoría Crónica
Primer lugar
- Trabajo: La violencia de género también se edita
- Autora: Karoll Torres Sierra.
- Medio: Mutante.
Segundo lugar
- Trabajo: Hallan residuos biológicos peligrosos enterrados en tumbas del cementerio de Barrancabermeja
- Autor: Juan Carlos Gutiérrez Tibamoso.
- Medio: Vanguardia.
Tercer lugar
- Trabajo: Salió caminando del Palacio de Justicia, pero lo que pasó después cambió su vida: 'me pusieron contra una pared
- Autor: Fabián Alberto Forero Barón.
- Medio: RED+ Noticias.
2. Categoría Reportaje
Primer lugar
- Trabajo: La trampa del barro: el eterno problema de las vías entre el olvido y la pobreza
- Autor: Alejandro Rodríguez Torres.
- Medio: El Espectador.
Segundo lugar
- Trabajo: Los secretos de las marcas de toallas higiénicas
- Autora: Alexandra Gómez.
- Medio: Cuestión Pública.
Tercer lugar
- Trabajo: Un gatillero encerrado en su laberinto
- Autor: Andrés Marín Martínez.
- Medio: Minuto 60.
3. Categoría Entrevista
Primer lugar
- Trabajo: Ser autista en un mundo sordo de empatía con Diana Torres – Vos podés
- Autora: Tatiana Franco Rengifo.
- Medio: Vos podés, el podcast.
Segundo lugar
- Trabajo: García-Herreros y Jaramillo Cuartas: dos sacerdotes en uno
- Autor: Andrés Marín Martínez.
- Medio: Minuto 60.
Tercer lugar
- Trabajo: De la nostalgia nacieron las máscaras de José Llanos
- Autora: Linda Esperanza Aragón Muñoz.
- Medio: El Estornudo.
4. Categoría Periodismo Universitario
Primer lugar
- Trabajo: Laberinto de Noche y Niebla - Estudiantes Perseguidos en Colombia
- Autores: Natalia Valderrama, Juliana Castellanos, Paula Gónzalez, María Carrillo, Elizabeth Ayure, Alejandra Franco, Sara Sofía Martínez, Zamoel Guzmán, Valeria Parra y Leidy Tatiana Castillo.
- Medio: Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano.
Segundo lugar
- Trabajo: Entre las vías del acoso
- Autores: Isabella Garzón, Catalina Villegas, Isabella Jaramillo, Mariana García y Emanuel Arango.
- Medio: Conexión Sabana 360.
Tercer lugar
- Trabajo: Flotantes: historias sobre el agua
- Autores: Diego Vega, María Carvajal, Juan Pablo Cardona, Isabela Echavarría, Sofía Quintero, Sara Montoya y Luis Vélez.
- Medio: De la Urbe, periódico universitario de la Universidad de Antioquia.
5. Categoría Turismo
Primer lugar
- Trabajo: El paraíso sensación en el sur de Colombia, la magia salvaje del turismo que no se ha contado. El paraíso inesperado, así destruye el Caquetá el mito del miedo
- Autor: Henry Maicol Buitrago Huesa.
- Medio: RED+ Noticias.
Segundo lugar
- Trabajo: Geoparque Bosques de Pandora: un paraíso kárstico descubierto por casualidad
- Autor: Miguel Ángel Cruz Amaya.
- Medio: El Espectador.
Tercer lugar
- Trabajo: El 'nuevo carbón': el turismo le trae a Colombia 40 billones de pesos al año
- Autora: Laura Lucía Becerra Elejalde.
- Medio: Cambio.
6. Categoría Periodismo Ambiental
Primer lugar
- Trabajo: Palomar, una comunidad en riesgo de quedarse con migajas de tierra
- Autor: Carlos Antonio Mayorga Alejo.
- Medio: Consonante.
Segundo lugar
- Trabajo: Biocombustibles en aviones: ¿está lista Colombia para la descarbonización?
- Autor: Alejandro Rodríguez Torres.
- Medio: El Espectador.
Tercer lugar
- Trabajo: Mercurio: el veneno que contamina a comunidades y naturaleza en Guainía
- Autores: Simón Zapata, Lina María Cubillos, Didier Álvarez, Alejandra Mayorga y Juan Camilo Rey.
- Medio: El Cuarto Mosquetero.
7. Categoría Responsabilidad Social
Primer lugar
- Trabajo: Crónica en busca de una señal de vida
- Autora: Carolina Calle Vallejo.
- Medio: Cambia la historia.
Segundo lugar
- Trabajo: Guardianes Salvavidas
- Autor: Adrés Fabián Cardozo Calderon.
- Medio: Canal Trece.
Tercer lugar
- Trabajo: Hermandad en todos los sentidos
- Autores: María Camila Torres Bonilla, Antonio Tamayo, Ana María Marles, Felipe Pinzón, Valentina Mora García, Juan José Noguera, Jorge, Juan Manuel Lora y Armando Burgos.
- Medio: Noticiero 90 Minutos.
Los trabajos presentados en esta ocasión reflejan la diversidad del periodismo colombiano y el papel de las herramientas digitales para la difusión de las investigaciones.
Yolanda Ruiz, reconocida por su mérito periodístico
Además de la premiación en las siete categorías, la ceremonia rindió un homenaje especial a Yolanda Ruiz, quien recibió el reconocimiento al Mérito Periodístico por su trayectoria y sus aportes al ejercicio del periodismo en Colombia.
Esta distinción destacó la importancia de un periodismo comprometido con la búsqueda de la verdad, el rigor informativo, la independencia editorial y la responsabilidad frente a las audiencias.
El reconocimiento también puso de relieve el valor de la experiencia y el legado de quienes han contribuido a fortalecer el oficio periodístico en un entorno de constantes transformaciones tecnológicas y comunicativas.
Un encuentro para celebrar el periodismo digital colombiano
La ceremonia de Xilópalo 2026 reunió a más de 130 asistentes en el Hotel W de Bogotá, consolidándose como un espacio de encuentro entre distintas generaciones de periodistas, directores de medios, jurados e integrantes del comité rector del premio.
Los trabajos reconocidos reflejaron la diversidad del periodismo que se produce en Colombia y el papel de las herramientas digitales para ampliar el alcance de las investigaciones, incorporar nuevos formatos narrativos y acercar las historias a diferentes audiencias.
Desde investigaciones sobre problemáticas ambientales hasta relatos de memoria, derechos humanos, turismo y responsabilidad social, los ganadores de esta edición demostraron la capacidad del periodismo digital para visibilizar realidades, generar conversaciones y contribuir a la comprensión de los principales desafíos del país.
Con esta nueva edición, el Premio Nacional de Periodismo Digital Xilópalo, creado por KienyKe.com, reafirma su compromiso con el reconocimiento del talento periodístico colombiano, la innovación en los formatos digitales y la promoción de un periodismo riguroso, independiente y cercano a las comunidades.
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