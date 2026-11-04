Ministerio de Cultura anunció pagos por más de $63.000 millones a artistas y gestores

En medio de todas las polémicas que se ha generado en los primeros meses del actual Gobierno, el Ministerio de Cultura anunció el pagos por más de $63.000 millones de compromisos pendientes con artistas y gestores culturales.

“De esta manera buscamos honrar los compromisos adquiridos con el sector cultura. De ese total, $33.000 millones se destinaron a beneficiar a 1.940 artistas, creadores, gestores y organizaciones culturales, además de beneficiarios de programas de la entidad”, señaló la ministra de Cultura, Paola Holguín.

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De acuerdo con el balance institucional, $33.000 millones se destinaron a atender compromisos con artistas, creadores, gestores, organizaciones culturales y beneficiarios de los diferentes programas del Ministerio. Mientras que los otros $30.000 millones corresponden a obligaciones contractuales pendientes desde mayo.

Entre los programas atendidos con estos recursos se destacan el Programa Nacional de Concertación Cultural y el Programa Nacional de Estímulos, dos de los principales mecanismos de apoyo público a la creación, la circulación artística, la gestión y el fortalecimiento de las organizaciones culturales del país.

Según los registros financieros de octubre, Concertación Cultural y Estímulos reúnen 1.940 obligaciones con orden de pago. Estos recursos contribuyen a dar continuidad a iniciativas culturales, fortalecer procesos de creación y respaldar el trabajo de quienes hacen posible la vida artística y cultural en los territorios.

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Los desembolsos de octubre dan continuidad al compromiso de poner al día las obligaciones de la entidad, transparentar las cuentas y recuperar la confianza de los artistas, creadores y gestores culturales.

“Seguimos cumpliendo los compromisos que tiene el Estado colombiano para que el sector recupere la confianza en la institucionalidad y para que confíe en este gobierno, que está poniéndose al día con pagos que venían atrasados desde el gobierno anterior, a pesar de la dificultad fiscal y del despilfarro de recursos. Estamos haciendo todos los esfuerzos de ahorro y de pago, estamos firmes con la cultura y firmes con la patria”, dijo la ministra Holguín.

En septiembre de 2026, el Ministerio había identificado obligaciones pendientes asociadas a las restricciones del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) por $185.482 millones, una situación que afectaba distintos programas y proyectos culturales y que exigió la articulación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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Como resultado de estas gestiones, se logró una primera asignación extraordinaria de $40.000 millones, destinada prioritariamente a atender los compromisos más rezagados con beneficiarios de las convocatorias públicas.

El 30 de septiembre, el Ministerio informó pagos por $37.839 millones correspondientes a 2.096 obligaciones, principalmente de los programas nacionales de Estímulos y Concertación Cultural.

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