Cúcuta vs. Santa Fe: se superó falla eléctrica que retrasó el partido

Partido entre Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe estaba pausado a causa de un problema con las luminarias del estadio General Santander.

En una acción programada, las luces fueron apagadas para un show de pólvora en la tribuna sur, pero, tras ello, no volvieron a encender.

Sin embargo, Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS) informó que la afectación en la iluminación del estadio General Santander, en Cúcuta, se debía a una falla interna en el sistema eléctrico del escenario deportivo y no a inconvenientes en la red de distribución de energía.

La empresa brindó acompañamiento técnico y solucionó el problema.

Los rojinegros llegan a este juego con la posibilidad de sentenciar su permanencia en la primera división. Un punto le bastará para cumplir con el objetivo.

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