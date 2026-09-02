Egan Bernal se bajó de los Mundiales de Ruta ciclismo de Canadá

Después de la participación en la Vuelta a España, donde los ciclistas colombianos tuvieron una destacada actuación, los ‘escarabajos’ se alistan para uno de los últimos retos de la temporada.

Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) se consagró campeón de los premios de montaña y Colombia ubicó a tres corredores en el ‘top 20’ de la clasificación general: Harold Tejada (Astana), décimo; Juan Felipe Rodríguez (EF), decimosexto y una de las revelaciones de la carrera, y Buitrago, decimoséptimo.

Se trata del Campeonato Mundial de Ruta, que se disputará del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá, al que Colombia asistirá con 24 pedalistas en las categorías élite, Sub-23 y juvenil.

No obstante, la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC) emitió en las últimas horas un comunicado en el que anunció que el cundinamarqués Egan Bernal (Ineos Grenadiers) no estará en la cita mundialista, debido a molestias musculares que le impiden afrontar la competencia en buenas condiciones.

Ante esta situación, la FCC convocó en reemplazo de Bernal al antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín), quien este año ha sido campeón de la Clásica Azuero, en Panamá; del Tour de Beauce, en Canadá; de la Vuelta a Sao Paulo; de la Clásica de Rionegro, y de la Vuelta de la Independencia de República Dominicana.

Su regularidad, capacidad para afrontar recorridos exigentes y el nivel mostrado durante el año le permitieron recibir el llamado del seleccionador nacional, David Vargas, para representar a Colombia en la máxima cita del calendario internacional de ruta.

Bernal no podrá participar en el Mundial debido a una sobrecarga muscular, situación que le impide afrontar en óptimas condiciones la competencia mundialista, detalló la máxima rectora del ciclismo nacional.

De esta manera, el equipo élite estará liderado por Nairo Quintana, quien se despedirá del ciclismo tras anunciar su retiro hace varios meses. Será su sexta participación en un Mundial.

El nacido en Cómbita, Boyacá, que le dirá adiós a las carreteras del mundo, fue campeón del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016. Además, fue tres veces podio en el Tour de Francia: segundo en 2013 y 2015, y tercero en 2016.

También ganó competencias como la Tirreno-Adriático (2015 y 2017), fue segundo en 2014 y campeón de la Vuelta a Cataluña, el País Vasco (2013) y el Tour de Romandía (2016).

Además de Quintana, estarán Walter Vargas, Harold Tejada, Sergio Higuita (Astana), Santiago Buitrago y Brandon Rivera.

Para Wilmar Paredes, el llamado representa el reconocimiento a una temporada en la que ha logrado mantenerse entre los principales nombres del ciclismo colombiano y una oportunidad para afrontar este gran desafío con la camiseta de la Selección Colombia.

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No será un Mundial fácil para los ‘escarabajos’, pues allí estarán los mejores corredores del World Tour. Uno de los grandes ausentes será el esloveno Tadej Pogacar (UAE), quien se accidentó durante la Vuelta a España, cuando lideraba la competencia, y tuvo que abandonar la carrera.

Las otras categorías

Colombia también contará con cinco corredores en la categoría Sub-23 masculina y tres en la femenina.

En hombres estarán Juan Diego Quintero Osorno, Miguel Ángel Marín Martínez, Jaider Muñoz Restrepo, William Colorado Osorio y Robert Andrés Plazas Fonseca.

En damas fueron seleccionadas Juliana Londoño David, Angie Mariana Londoño Posada y Natalia Garzón Cifuentes.

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En la categoría juvenil, los seleccionados fueron Juan Esteban Sánchez Sánchez, José Manuel Posada Franco y Alejandro Stiven Pamplona Echeverría.

En femenino estarán Salomé Vargas Alzate, Zara Sofía Lamprea Morales y Estefanía Castillo López.

Resumen de Agencias

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