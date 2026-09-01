Leandro Correa, campeón Sudamericano de levantamiento de Potencia

El deporte nortesantandereano sigue entregando buenas noticias en el campo internacional durante la temporada 2026, demostrando que la región es tierra de campeones en diferentes disciplinas.

El pesista Leandro Correa Brito, de 23 años, se coronó por primera vez campeón suramericano de levantamiento de potencia, en la categoría de 74 kilos, en el certamen disputado en Santiago de Chile, del 20 al 25 de septiembre.

Correa Brito levantó un total de 230 kilos, con los que superó al también colombiano Samuel Ortiz, quien se quedó con la medalla de plata, mientras que el bronce fue para un representante de Perú.

En sentadilla, Correa levantó 115 kilos en su primer intento y, en press de banca, alcanzó igualmente los 115 kilos. Sus dos rivales no lograron superar este registro, lo que le permitió quedarse con la medalla de oro.

El deportista, perteneciente a la Liga Nortesantandereana de Levantamiento de Potencia, nació en Cravo Norte, Arauca, y desde hace tres años practica esta disciplina, en la que ha conseguido importantes resultados a nivel nacional. Ahora suma el título más importante de su carrera.

No lo soñaba

A su regreso de la capital chilena, Leandro contó lo que significó vivir su primera experiencia internacional.

“Fue una experiencia gratificante. Fue el primer Suramericano, tenía buenas expectativas, logramos un oro para Colombia, pero la experiencia es algo inimaginable”, dijo el araucano, estudiante de Educación Física de la Universidad de Pamplona, donde cursa una maestría en Ciencias del Deporte.

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Reseñó que la competencia es mucho más exigente de lo que se vive a nivel nacional.

“Uno como atleta no dimensiona nada, los rivales que se puede encontrar en el camino. Es un nivel mucho más alto”, comentó Correa.

La clasificación al Suramericano de Chile la consiguió luego de superar una serie de procesos en competencias departamentales y nacionales. La última de ellas fue el torneo realizado en Valledupar, donde consiguió el cupo a la Selección Colombia y, posteriormente, al campeonato en el país austral.

“En Chile competimos contra los mejores del área suramericana: Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Surinam, Argentina y Venezuela. Fue un torneo de mucha exigencia”, reiteró el araucano, radicado en Pamplona, donde cursa sus estudios universitarios.

Tras esta actuación, Leandro no para. En tres semanas tendrá el campeonato departamental y el torneo nacional clasificatorio a los Juegos Nacionales de 2027, que se disputarán en Sincelejo y Montería.

Un orgullo

Para la Liga Nortesantandereana de Levantamiento de Potencia es un orgullo contar con un campeón suramericano, demostrando que esta disciplina viene creciendo y preparándose para las justas nacionales del próximo año.

“Este título representa muchísimo para la Liga y para Norte de Santander, porque es llevar el nombre del departamento y de Colombia a un podio suramericano. Además, sirve de motivación para todos los jóvenes y atletas que vienen detrás, porque ven que con un proceso constante sí se puede llegar a representar al país y conseguir resultados a nivel internacional”, manifestó la presidenta de la Liga, Yesika Carmona.

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De igual manera, recalcó que Leandro “haya conseguido este oro es muy importante, porque demuestra que los procesos de la Liga están dando frutos y que nuestros atletas tienen nivel para competir a nivel nacional e internacional. Además, él ya tenía una trayectoria importante, con dos títulos nacionales”, concluyó.

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