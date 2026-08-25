Norte de Santander culminó segundo en el nacional de baloncesto en silla de ruedas camino a Juegos Paranacionales 2027

El plantel estuvo integrado por Juan Mantilla y Jhan Quintero (Meaux, Francia), Leonel Contreras (Gennevilliers, Francia), Juan Escobar (Amivel, España), Yeison Pérez (Sevilla, España), Alex Gómez, Julián Jurado, Andrés Barba, Fabián Vergel, Uriel Galvis y Robinson Bueno bajo las órdenes de Duván Lozada y Eduar López.

“Estoy muy contento por lo que ha pasado con el equipo. Perdimos la final, pero contra un Valle muy bien armado, le dimos la pelea hasta cierto punto. Tuvimos una buena presentación ante Cundinamarca, teníamos rivales y ciertamente no éramos favoritos”, comentó Jhoan Vargas, capitán del equipo.

Vargas señaló que deben priorizar trabajos a la hora de los lanzamientos de media distancia.

“Debemos trabajar demasiado la media distancia para poder cumplir con el objetivo de estar en el primer lugar de Colombia. Trabajaremos por eso, lo más importante para nosotros y nuestra gran meta es quedarnos con el oro en los Juegos Paranacionales de diciembre del próximo año”, subrayó el experimentado jugador.

El deportista con larga trayectoria en Europa valoró el resultado y recordó que la preparación no fue fácil por las obras que se adelantaron en el coliseo Toto Hernández, y les tocó entrenar en canchas de barrio.

“Entrenamos en tres canchas no reglamentarias y ello influyó negativamente, pero logramos sobreponernos y rodamos más fácil cuando llegamos a Bogotá. Ya volveremos a trabajar en la Toto, agradecemos a las entidades la remodelación y empezaremos tener una mayor proyección para el otro año”, subrayó López.

En el historial de los Juegos, Norte de Santander acumula dos oros en Cúcuta 2012 y Bolívar 2019, una plata en el Eje Cafetero 2023 y bronce en Ibagué 2015.

La competencia desarrollada en Bogotá fue la primera clasificatoria, puesto que en el primer semestre del próximo año se disputará la segunda, con fecha y sede por definir. La participación es obligatoria para terminar de certificar el cupo a los Juegos que se harán en Córdoba y Sucre. Avanzarán ocho de 10 equipos.

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