Anne Hathaway anunció que espera su tercer hijo con un emotivo video

La actriz Anne Hathaway compartió una noticia que rápidamente emocionó a sus millones de seguidores alrededor del mundo. A través de un video publicado en sus redes sociales, la ganadora del Óscar reveló que está esperando su tercer hijo junto a su esposo, el actor y productor Adam Shulman.

La artista, de 43 años, eligió una forma sencilla y cercana para hacer el anuncio. En la grabación, difundida el 19 de junio, aparece vistiendo un conjunto blanco compuesto por una blusa ligera y una falda larga mientras permanece de pie en lo que parece ser una estancia de su hogar.

Durante los primeros segundos del video, Hathaway mantiene los brazos cruzados frente a su cuerpo. Sin embargo, al separarlos deja ver su vientre de embarazo, confirmando así los rumores que habían comenzado a circular entre algunos de sus seguidores en los últimos días.

El tierno video con el que Anne Hathaway confirmó que está embarazada

La publicación estuvo acompañada por una breve frase que bastó para despejar cualquier duda sobre la nueva etapa que atraviesa la actriz. En pocos minutos, el contenido acumuló miles de reacciones y comentarios de admiradores, colegas y amigos que aprovecharon para enviarle mensajes de felicitación.

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La llegada del bebé ampliará la familia que Hathaway ha construido junto a Adam Shulman, con quien mantiene una relación desde hace más de una década. La pareja contrajo matrimonio en 2012 durante una ceremonia privada celebrada en California y desde entonces ha mantenido su vida familiar alejada de los reflectores.

Actualmente son padres de Jonathan, nacido en 2016, y de Jack, quien llegó al mundo tres años después. A pesar de la exposición que implica su carrera en Hollywood, ambos han procurado preservar la intimidad de sus hijos y compartir solo algunos momentos puntuales de su vida personal.

A lo largo de los años, Hathaway ha hablado en distintas ocasiones sobre el impacto que la maternidad ha tenido en su vida. La actriz ha reconocido que convertirse en madre transformó profundamente su manera de ver el mundo y de asumir tanto sus responsabilidades familiares como profesionales.

Mientras continúa desarrollando nuevos proyectos en la industria cinematográfica, la intérprete inicia ahora una etapa marcada por la expectativa ante la llegada de un nuevo integrante a su hogar. La noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes celebraron que la protagonista de exitosas producciones como “El diario de la princesa”, “Los miserables” e “Interestelar” vuelva a experimentar la maternidad.

Con este anuncio, Anne Hathaway suma un nuevo capítulo a una etapa personal que ha descrito como una de las más significativas de su vida, rodeada de su familia y a la espera de su tercer hijo.