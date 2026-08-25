No pedí conocer sus identidades: Rafael Poveda habla tras las denuncias en su contra

El periodista y director de Testigo Directo, Rafael Poveda, se pronunció este lunes 24 de agosto sobre los señalamientos de presunto acoso sexual y laboral que han sido publicados en las últimas semanas.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el comunicador cuestionó la manera en que fueron presentados los testimonios y aseguró que el caso lo expuso a una condena pública sin contar, según su versión, con información suficiente para ejercer su defensa.

Poveda aclaró que no pretende cuestionar el derecho de las mujeres a denunciar situaciones que consideren graves. Su crítica, explicó, está relacionada con los elementos que recibió antes de que se publicaran los nuevos señalamientos.

¿Qué cuestionó Rafael Poveda?

El periodista reconstruyó durante su pronunciamiento la comunicación que sostuvo con la revista RAYA, medio que el pasado 19 de agosto publicó los testimonios de cuatro periodistas que lo señalaron por presuntas conductas de acoso sexual y laboral ocurridas entre 2006 y 2013. Estos casos se sumaron a otros dos testimonios conocidos semanas atrás.

Según Poveda, el martes 18 de agosto recibió a las 6:00 de la tarde un cuestionario de la publicación con referencias generales a cuatro hechos que supuestamente habrían ocurrido hace varios años.

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El comunicador afirmó que respondió al día siguiente, a las 8:54 de la mañana, explicando que no podía dar una respuesta concreta sin conocer con mayor precisión las circunstancias de los episodios que se le atribuían.

“No pedí conocer la identidad de ninguna mujer. Pedí elementos suficientes para poder responder”, sostuvo.

La revista RAYA, por su parte, señaló que contactó al periodista para conocer su versión. En una actualización posterior a la publicación, el medio informó que Poveda respondió por escrito y negó categóricamente los señalamientos.

Poveda negó las acusaciones

Durante su intervención, Poveda rechazó las acusaciones y aseguró que nunca ha incurrido en comportamientos de esa naturaleza.

En su respuesta enviada a RAYA, el periodista afirmó: “Nunca he acosado a una mujer ni he incurrido en conductas de esa naturaleza”. También sostuvo que la antigüedad de algunos de los hechos y la falta de detalles concretos le impedían, a su juicio, responder caso por caso.

Los cuatro testimonios publicados por RAYA corresponden a periodistas que relataron presuntos episodios ocurridos en contextos profesionales. El medio señaló que las identidades fueron protegidas mediante seudónimos.

Uno de los elementos centrales del nuevo video de Poveda fue la reproducción de dos grabaciones que presentó como testimonios de supuestas víctimas.

Posteriormente, aseguró que ambos relatos eran ficticios y que habían sido preparados con dos compañeras de trabajo, modificando sus voces.

A partir de allí, cuestionó la forma en que se han presentado los señalamientos y habló de una posible campaña de desprestigio, aunque, según reportes sobre su pronunciamiento, reconoció que no cuenta con elementos para afirmar que exista una estrategia de ese tipo.

Tomado de El Universal.

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