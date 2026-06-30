No terminamos mal: Sebastián Vega habló de su historia con Lina Tejeiro

El próximo estreno de 'MasterChef Celebrity' ha vuelto a poner en el centro de la conversación el reencuentro entre los actores Sebastián Vega y Lina Tejeiro, quienes sostuvieron una relación sentimental hace varios años y ahora coincidieron nuevamente en las grabaciones del reality gastronómico.

Durante una entrevista con la periodista Eva Rey, Vega fue consultado sobre cómo vivió compartir nuevamente con su expareja. Lejos de alimentar especulaciones, el actor afirmó que la relación entre ambos terminó en buenos términos.

"Nosotros en teoría no terminamos mal", expresó el actor, quien recordó que, después de su noviazgo, también coincidieron en otros proyectos actorales e incluso interpretaron una pareja en pantalla.

El actor explicó que actualmente cada uno atraviesa una etapa distinta de su vida. Lina Tejeiro espera su primer hijo, mientras que Sebastián Vega está casado desde 2018 con Valentina Ochoa, con quien tiene un hijo.

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Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción de Valentina Ochoa durante la entrevista. Aunque se mostró sorprendida por la pregunta, aseguró que no siente celos de la relación pasada de su esposo y respondió con tranquilidad que es "más fresca para eso".

Vega también reveló un episodio que ocurrió durante las grabaciones de 'MasterChef Celebrity'. Según contó, fue en ese espacio donde Lina Tejeiro conoció detalles de su embarazo y, en medio de una situación emotiva, él decidió abrazarla para brindarle apoyo.

"Hubo una persona que me dijo: 'Yo quiero un ex como ustedes', porque un día que algo pasó yo la abracé y le dije: 'Todo bien, todo bien'", relató el actor.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde numerosos usuarios debatieron tanto la respuesta de Sebastián Vega como la reacción de su esposa. Mientras algunos elogiaron la madurez con la que manejan su relación, otros consideraron que la pregunta sobre una expareja frente a la actual esposa fue innecesaria.

Sebastián Vega y Lina Tejeiro fueron pareja durante cerca de tres años cuando ambos iniciaban sus carreras artísticas en la serie 'Padres e Hijos'. Aunque su relación terminó hace casi dos décadas, el reciente reencuentro en televisión volvió a despertar el interés de sus seguidores.

Con información de Q'hubo Medellín

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