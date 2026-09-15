Asesinan a menor de edad, hijo de líder campesino, en zona rural de Tibú

Un menor de edad, identificado como Magnelley Pállares Franco, fue asesinado en la vereda Versalles, zona rural de Tibú, Norte de Santander. De acuerdo con la denuncia de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), el joven habría sido retenido por hombres armados señalados de pertenecer al Eln y posteriormente asesinado.

Según la organización campesina, Magnelley hacía parte de sus procesos desde niño y fue miembro de los Pioneros de la Guardia Campesina de Asuncat. Además, era hijo de un dirigente campesino e integrante de la junta directiva de esta asociación.

Asuncat rechazó el crimen y denunció que la violencia contra dirigentes sociales y campesinos también estaría afectando a sus familiares. La organización pidió que los hijos y familiares de líderes sociales no sean convertidos en objetivos de los actores armados.

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Con este caso, y de acuerdo con Indepaz, ya van 110 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026.

El asesinato ocurre en medio de la confrontación armada en el Catatumbo, donde distintos grupos ilegales disputan el control territorial y de economías ilícitas. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre los riesgos para la población civil en Tibú, entre ellos desplazamientos, confinamientos, extorsiones y reclutamiento forzado.

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