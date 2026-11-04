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Hombre fue baleado mientras conducía una camioneta en Los Patios
Se movilizaba por el sector Los Vados cuando fue atacado a tiros desde una motocicleta.
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crojas
Los Vados
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Miércoles, 4 de Noviembre de 2026

Un hombre resultó herido luego de ser atacado con arma de fuego mientras se movilizaba en una camioneta Renault Duster gris de placa DMO-458 en el municipio de Los Patios, este miércoles 4 de noviembre.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima transitaba por el sector Los Vados sobre la vía Pamplona - Cúcuta, específìcamente el Punto de Referencia 126-650, cuando desde una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones. 

Lea: Hombre habría conducido borracho: el accidente que acabó con la vida de un adolescente en Villa del Rosario

Tras lo ocurrido, el hombre fue auxiliado y trasladado en una ambulancia a un centro asistencial. Según se conoció, al momento de recibir atención hospitalaria se encontraba consciente y presentaba una herida, aparentemente, en el torso.

Por ahora, se desconocen las circunstancias que rodearon el ataque y la identidad de los responsables.

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