Hombre fue baleado mientras conducía una camioneta en Los Patios

Un hombre resultó herido luego de ser atacado con arma de fuego mientras se movilizaba en una camioneta Renault Duster gris de placa DMO-458 en el municipio de Los Patios, este miércoles 4 de noviembre.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima transitaba por el sector Los Vados sobre la vía Pamplona - Cúcuta, específìcamente el Punto de Referencia 126-650, cuando desde una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones.

Lea: Hombre habría conducido borracho: el accidente que acabó con la vida de un adolescente en Villa del Rosario

Tras lo ocurrido, el hombre fue auxiliado y trasladado en una ambulancia a un centro asistencial. Según se conoció, al momento de recibir atención hospitalaria se encontraba consciente y presentaba una herida, aparentemente, en el torso.

Por ahora, se desconocen las circunstancias que rodearon el ataque y la identidad de los responsables.

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13