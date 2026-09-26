Les voy a cobrar cada gota de sangre: anuncian cacería contra responsables del asesinato de dos policías en Ábrego

Dos familias volvieron a quedar de luto en Norte de Santander. Esta vez, la violencia cobró la vida de dos policías que fueron atacados a tiros mientras cumplían con su deber en Ábrego, en un hecho que las autoridades atribuyen al Eln.

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En esta oportunidad, los allegados del intendente César Augusto Rodríguez Nieves y del auxiliar de Policía Bryan Estiven Lizarazo Torres tuvieron que enfrentar la noticia menos esperada, luego de que se confirmara su muerte en un nuevo atentado armado atribuido al Eln.

Aunque todavía no se ha establecido con certeza cuál de sus frentes cometió el doble crimen, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que detrás del hecho estaría dicha organización guerrillera, con presencia en Ábrego a través de los frentes Camilo Torres Restrepo y Carlos Armando Cacua Guerrero.

“He ordenado identificar y capturar a los responsables. Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes y del pueblo colombiano. ¡Juro que los voy a acabar!”, publicó en X el mandatario.

De igual forma, el caso fue referenciado por George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, quien anunció que la administración departamental ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita establecer la ubicación e identidad de los responsables.

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Escaparon rumbo a Cúcuta

Este episodio de terror se produjo a las 9:30 de la mañana de ayer, 25 de septiembre, en el sector Piñuela, una zona ubicada en el casco urbano de Ábrego, sobre la vía que conduce a Sardinata. Por allí se movilizaban los uniformados, quienes se preparaban para desarrollar una actividad preventiva en un colegio de la zona.

De forma repentina, mientras se movilizaban en una patrulla de placa FHO-035, fueron sorprendidos por hombres armados que se desplazaban en otro vehículo. Los criminales sacaron un fusil y dispararon en movimiento contra la patrulla.

Los primeros impactos provocaron que el vehículo se saliera por el costado izquierdo de la vía, pasara frente a una vivienda y chocara contra una valla de madera y alambre de púas que delimitaba el perímetro.

Esa misma valla terminó evitando que la patrulla cayera a un caño. Al parecer, después de provocar la detención del vehículo, los atacantes habrían continuado disparando en repetidas oportunidades hasta dejar gravemente heridos a los dos tripulantes. Luego huyeron por la misma vía que conduce hacia Cúcuta.

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Integrantes de la comunidad salieron de sus casas para intentar auxiliar a los uniformados. El intendente Rodríguez, de 40 años, incluso logró bajarse del vehículo para intentar resguardarse; sin embargo, no pudo hacer mucho.

Ambos fueron alcanzados por numerosos impactos de bala que los dejaron agonizantes frente a unos vecinos que solo podían lamentarse ante lo sucedido. “¡Qué pecado!”, decían algunos mientras rodeaban el vehículo, en busca de alguna señal de vida que, finalmente, no encontraron.

De las víctimas se conoció que Rodríguez había dedicado la mitad de su vida a portar el verde oliva, pues llevaba 20 años en la institución. Con el paso del tiempo, llegó a desempeñarse como subcomandante de la estación de Policía de Ábrego.

Por otra parte, Bryan Estiven tenía apenas 19 años y se había integrado a la Policía hacía poco tiempo, con la esperanza de desempeñarse como uniformado. También se había graduado el año pasado del Instituto Fraternidad de la Sagrada Familia, institución que emitió un mensaje de luto tras conocerse los hechos.

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