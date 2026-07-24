Acnur alerta que se necesitan US$298 millones para asistir a los damnificados en Venezuela

Una adenda de 298 millones de dólares al Plan de Respuesta Humanitaria 2026 fue lanzada por las Naciones Unidas y sus socios humanitarios para atender durante los próximos seis meses las necesidades de 1,3 millones de personas afectadas por los terremotos en Venezuela, informó este viernes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

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El plan busca complementar las actividades humanitarias en curso mediante intervenciones en protección, alojamiento, salud, educación, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y recuperación temprana.



Según Acnur, la agencia y sus socios han brindado hasta la fecha más de 4.000 servicios de protección en sitios temporales de acogida en La Guaira, entre ellos información y orientación, asistencia legal, primeros auxilios psicológicos, apoyo en materia de documentación y derivaciones a servicios especializados.



Más de 2.500 mujeres y niñas han recibido asistencia en protección, mientras se han realizado más de 400 derivaciones para atención médica, protección infantil, apoyo psicosocial y otros servicios especializados.

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La organización señaló que la pérdida de documentos de identidad continúa siendo un desafío importante para muchas familias afectadas, ya que sin ellos las personas pueden enfrentar obstáculos para acceder a servicios de salud, educación, vivienda y otros servicios esenciales. Desde los terremotos, Acnur ha brindado más de 320 servicios de orientación y asistencia relacionados con documentación, y apoya a las autoridades en los esfuerzos de registro y gestión de datos para identificar necesidades y facilitar la asistencia.



Kristin Halvorsen, representante a cargo de Acnur en Venezuela, afirmó que, "un mes después, seguimos inspirados por la fortaleza, la solidaridad y la determinación de las comunidades afectadas".



Agregó que "las personas que han perdido sus hogares, seres queridos y medios de vida ya están ayudándose mutuamente a reconstruir", y señaló que la prioridad de la agencia es "acompañarlas durante todo el proceso de recuperación, garantizando que las personas más vulnerables reciban la protección, asistencia y apoyo que necesitan para seguir adelante con dignidad y esperanza".

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