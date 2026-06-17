Murió Jenna Anne Johnson, influencer de TikTok que documentó su lucha contra el cáncer

La reconocida creadora de contenido estadounidense, Jenna Anne Johnson, de 23 años, falleció tras enfrentar durante casi dos años una rara forma de cáncer cervical y documentar su proceso en TikTok, por lo que terminó convirtiéndose en una historia que conmovió a miles de personas en redes sociales.

La joven logró reunir más de 50.000 seguidores en la plataforma, donde compartió detalles de su diagnóstico, tratamientos y evolución médica. Su caso llamó la atención debido a la inusual agresividad del cáncer y porque fue diagnosticada cuando apenas tenía 21 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermana Paige mediante un video publicado el pasado 2 de junio en la cuenta oficial de Jenna. Según informaron medios como People y Daily Mail, la influencer había expresado su deseo de que sus seguidores fueran informados en caso de que su estado de salud empeorara.

“Este no es un video que alguien debería tener que hacer, pero fue una de sus peticiones que, si algo llegaba a pasar, les informara a ustedes”, expresó Paige en el mensaje.

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