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Murió Jenna Anne Johnson, influencer de TikTok que documentó su lucha contra el cáncer
La noticia de su fallecimiento generó una ola de reacciones en redes sociales, donde era reconocida por la sinceridad con la que relató su batalla contra la enfermedad.
Authored by
cesarmuñoz
TikTok para menores
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 17 de Junio de 2026

La reconocida creadora de contenido estadounidense, Jenna Anne Johnson, de 23 años, falleció tras enfrentar durante casi dos años una rara forma de cáncer cervical y documentar su proceso en TikTok, por lo que terminó convirtiéndose en una historia que conmovió a miles de personas en redes sociales.

La joven logró reunir más de 50.000 seguidores en la plataforma, donde compartió detalles de su diagnóstico, tratamientos y evolución médica. Su caso llamó la atención debido a la inusual agresividad del cáncer y porque fue diagnosticada cuando apenas tenía 21 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermana Paige mediante un video publicado el pasado 2 de junio en la cuenta oficial de Jenna. Según informaron medios como People y Daily Mail, la influencer había expresado su deseo de que sus seguidores fueran informados en caso de que su estado de salud empeorara.

“Este no es un video que alguien debería tener que hacer, pero fue una de sus peticiones que, si algo llegaba a pasar, les informara a ustedes”, expresó Paige en el mensaje.

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Además, reveló que Jenna permaneció durante sus últimos cinco días en cuidados paliativos antes de fallecer el 29 de mayo. La familia aseguró que ha encontrado fortaleza en la fe y en el legado que dejó la joven a través de sus publicaciones.

¿Cómo descubrió Jenna Anne Johnson que tenía cáncer cervical?

Uno de los videos más vistos de la influencer, con más de 3,4 millones de reproducciones, relata cómo recibió el diagnóstico que cambiaría su vida.

Según contó, todo comenzó durante una revisión ginecológica de rutina en la que se realizó una prueba de Papanicolaou o citología cervical. Tras obtener resultados anormales, los médicos ordenaron exámenes complementarios y una biopsia que confirmó la presencia de un carcinoma adenoide, una forma poco frecuente de cáncer que afecta tejidos glandulares.

Inicialmente, los especialistas consideraron que la enfermedad se encontraba en etapa tres y que podía ser tratada mediante quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, el cáncer avanzó de manera inesperada.

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Con el paso de los meses, los médicos detectaron que la enfermedad ya no solo afectaba el cuello uterino, el útero y algunos ganglios linfáticos, sino que se había extendido a cerca de una docena de ganglios en diferentes partes del cuerpo. Esto llevó a reclasificar el diagnóstico como cáncer cervical en etapa cuatro, la fase más avanzada de la enfermedad.

Uno de los aspectos que más desconcertó a los especialistas fue que el cáncer no estaba relacionado con el Virus del Papiloma Humano (VPH), factor presente en más del 90 % de los casos de cáncer cervical, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

La combinación de su corta edad y las características poco comunes del tumor sorprendió a los médicos. En uno de sus videos, la propia Jenna aseguró que los especialistas estaban “absolutamente desconcertados” por las particularidades de su caso, una historia que hoy sigue generando reflexión sobre la importancia de los controles médicos y la detección temprana.

Tomado de El Universal.

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