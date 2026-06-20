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Rodrigo Paz declara estado de excepción en Bolivia para afrontar bloqueos de carreteras
"Las puertas del Gobierno seguirán abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe", afirmó el mandatario boliviano.
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valents2121
Gobierno de Bolivia reporta reducción de bloqueos tras avances en el diálogo con manifestantes
Colprensa
Colprensa
Sábado, 20 de Junio de 2026

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha anunciado este sábado la imposición del estado de excepción en el país, una medida extraordinaria adoptada con el objetivo de "no seguir siendo rehenes" de la severa crisis provocada por los bloqueos y movilizaciones comenzados hace 50 días.

"He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares", ha informado el mandatario en una publicación en sus redes sociales.

Asimismo, Paz ha asegurado que, con esta medida, no se "pretende quitar la normalidad, sino devolverla", ya que Bolivia "necesita recuperar sus caminos, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad".

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"Las puertas del Gobierno seguirán abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe", ha matizado.

El anuncio de esta medida se ha producido horas después de que el Ejecutivo haya logrado alcanzar un acuerdo con la Central Obrera para poner fin a las movilizaciones y medidas de presión impulsadas por el sindicato a nivel nacional, abriendo paso de esta manera a la pacificación del país.

Aún así, y a pesar de que los 'cobistas' estuviesen "a partir de este momento levantando las medidas de presión a nivel nacional", no es suficiente para un Gobierno que necesita alcanzar un acuerdo con los sindicatos de campesinos, afines al expresidente Evo Morales, los cuales mantienen el bloqueo de las carreteras e insisten en la renuncia del presidente Paz.

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