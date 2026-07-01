Indicadores de Jeremías | Duelo por muerte de Margarita Acevedo

Duelo por muerte de Margarita Acevedo

Nota de Guillermo Maldonado sobre Margarita Acevedo con motivo de su muerte.

“El 25 de junio falleció en la ciudad la artista cucuteña Magarita Acevedo, bailarina y maestra de ballet, arte al cual en entregó su vida desde niña. En sus años de juventud estudió ballet en Bogotá, con el bailarín ruso Vladimir Volsky, que perteneció al Ballet Bolshoi, y en la academia de Raquel Ercole, quien desde entonces reconoció el talento de Margarita en el arte de Tersícore.En Cúcuta, su amada tierra natal, fundó y sostuvo durante más de cincuenta años la Academia de Ballet que lleva su nombre. Impulsó infatigablemente el arte de la danza clásica en la ciudad y bajo su enseñanza pasaron varias generaciones. Algunos de los alumnos llegaron a dedicarse a la danza como profesionales e hicieron parte de prestigiosos grupos en Alemania. Durante diez años estuvo vinculada a la Universidad de Pamplona, y a la Escuela de danza de San Cristóbal. Hija del periodista José Gregorio Acevedo y de la pianista Ana Francisca Meza, padres de gran sensibilidad artística, desde niña estimularon en Margarita su notable talento para el ballet. Reciban sus familiares un especial mensaje de condolencia, a sus hijos, Adriana, Catalina y José Guillermo Maldonado Acevedo. Paz en la tumba de esta gran artista cucuteña de la danza”.

Beto Coral víctima de persecución política extrema en Estados Unidos

Detenido el 16 de junio en Estados Unidos, el activista colombiano Beto Coral ha sido sometido a una persecución despiadada por parte de autoridades de ese país.

Sometido a una itinerante privación de la libertad es cambiado de prisión constantemente y no se le garantiza la defensa, con prolongación del juicio que se le sigue por su opinión contraria al electo presidente de Colombia Abelardo de la Espriella.

Después de la descalificación vuelve reconciliación de amigos

En los comienzos de las campañas de los aspirantes a la Presidencia de Colombia no faltaron las descalificaciones de unos contra otros. La primera en cuestionar a Abelardo de la Espriella fue Vicky Dávila. Lo acusó de abogado de las mafias, a lo cual, según ella, debía su riqueza.

También lo puso en la plana de conducta negativa Rodrigo Lara en 2021. Pero ahora todo eso quedó atrás ante las ofertas burocráticas del nuevo gobierno.

Pedro León Vega Rodríguez lanza su libro sobre el fútbol

El 9 de julio, a las 10:00 de la mañana, en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, de Cúcuta, se hará el lanzamiento del libro Dorados talentos y goles, del cual es autor el escritor Pedro León Vega Rodríguez.

“Este libro está relacionado con relatos de fútbol, historia, análisis y reflexiones del fútbol local, nacional e internacional, del escritor profesional, investigador y ensayista colombiano doctor Pedro León Vega Rodríguez, quien suma trabajos de economía política, historia, literatura y ciencia política y filosofía, colaborador de diarios y revistas nacionales en temas culturales diversos, miembro de la Asociación Colombiana de Historiadores profesionales”, escribe en la presentación de la obra Teresa Vega Rodríguez.

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