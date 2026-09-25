Iván Name pierde su investidura como senador por el escándalo de la UNGRD

El Consejo de Estado declaró la pérdida de Investidura del senador Iván Name, presidente de la corporación entre 2023 y 2024, por haber recibido una suma de dinero a cambio de impulsar el trámite legislativo de iniciativas que interesaban al gobierno de Gustavo Petro.



"Se demostró que cuando el señor Name ostentó la condición de congresista, recibió una suma de dinero derivada del acuerdo alcanzado para impulsar el trámite legislativo con recursos del erario, destinados a atender las necesidades del departamento de La Guajira", determinó el alto tribunal.

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La decisión del Consejo de Estado ratifica las investigaciones adelantadas también por la Fiscalía y la Corte Suprema según las cuales varios funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), incluidos su director, Olmedo López, y su subdirector, Sneyder Pinilla, juntos con otros altos miembros del Estado como Carlos Ramón González y Sandra Ortiz, construyeron una red para favorecer, de manera ilegal, las reformas del Gobierno que se tramitaban en el Senado, entre ellas, el proyecto de reforma pensional.



Según el alto tribunal, "la conducta desplegada por el entonces congresista resultó contraria al principio de representación democrática, a la integridad ética del mandato representativo, a la dignidad parlamentaria y a la rectitud, pulcritud y decoro que envuelven el cargo de congresista, cuyo ejercicio debe estar al servicio del interés general".



Con la decisión, de primera instancia, Name no tendría posibilidad de regresar al Congreso.

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