Mediante una votación unánime fueron elegidos ayer los integrantes de la nueva mesa directiva de la Asamblea de Norte de Santander para la vigencia 2027.

Así pues, como presidenta de la Corporación fue elegida la diputada Laury Sánchez, del Partido de la U, tras obtener 13 votos a favor.

Con la misma cantidad de votos, fue designada Isabel Torrado, del partido Cambio Radical, como primera vicepresidenta, mientras que Diego Acevedo, del Partido de la U, ocupará la segunda vicepresidencia.

Según explicó Eugenio Rangel, presidente de la Asamblea de Norte de Santander, los integrantes de la nueva mesa directiva se posesionarán el próximo 30 de noviembre, con efectos fiscales a partir del primero de enero de 2027.

Además, señaló que este ejercicio se realizó en cumplimiento del artículo 19 del reglamento interno de la Asamblea.

Por otro lado, cabe destacar que, con los resultados de ayer, Laury Sánchez se convertirá en la tercera mujer en asumir la presidencia de la Corporación, después de Marina Lozano, en 2012, y Ruby Chacón, en 2023.