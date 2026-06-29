Abelardo de la Espriella anuncia empalmes regionales y advierte que recibe un país con una situación "grave"

En su primera alocución como presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella presentó un balance de los primeros días del proceso de transición, anunció el inicio de empalmes regionales con gobernadores y alcaldes, y aseguró que el país atraviesa una situación económica y fiscal "grave", según la información que, afirmó, ha recibido durante el empalme con el Gobierno saliente.

A través de sus canales digitales, De la Espriella señaló que mantendrá un espacio semanal para informar a los colombianos sobre las decisiones de su administración y reiteró que gobernará con una comunicación directa con la ciudadanía.

Empalme y situación del país

El mandatario electo sostuvo que la comisión de empalme ya comenzó a conocer el estado en que recibirá el Gobierno y aseguró que enfrenta desafíos como una inflación anual del 5,8 %, una tasa de interés del Banco de la República del 11,25 % y un crecimiento de la deuda pública que, según dijo, alcanzó niveles históricos.

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No obstante, afirmó que los mercados han reaccionado positivamente tras los resultados electorales y destacó el fortalecimiento del peso colombiano como una señal de confianza en el nuevo Gobierno.

Recorrido por las regiones

De la Espriella anunció que esta semana iniciará una gira por los departamentos del país para reunirse con gobernadores y alcaldes, con el propósito de adelantar empalmes territoriales y reactivar proyectos que, según manifestó, permanecen paralizados.

"Voy a gobernar con las regiones y para las regiones, no desde Bogotá", afirmó durante su intervención.

Empalme anticorrupción

El presidente electo informó que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, liderará un proceso de empalme enfocado en la revisión de la gestión administrativa y financiera del Gobierno saliente.

En ese contexto, aseguró que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinará 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar ese proceso de transición, al tiempo que agradeció el respaldo del organismo internacional.

Denuncias y seguridad

Durante su mensaje, De la Espriella también se refirió a las recientes revelaciones sobre presuntos contactos entre funcionarios del Gobierno saliente y grupos armados ilegales, e indicó que dio instrucciones a la comisión de empalme para poner esa información en conocimiento de las autoridades colombianas y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Asimismo, aseguró haber recibido información sobre presuntas irregularidades en nombramientos diplomáticos, contratación pública y la Unidad Nacional de Protección (UNP), hechos que, dijo, deberán ser revisados mediante auditorías una vez inicie su administración.

Crisis energética y ayuda a Venezuela

El mandatario electo advirtió, además, sobre una posible crisis energética heredada por el nuevo Gobierno y manifestó que su equipo económico ya trabaja para evitar un eventual racionamiento de energía.

Finalmente, expresó su solidaridad con las víctimas de los terremotos ocurridos en Venezuela y destacó la campaña humanitaria liderada por su esposa, Ana Lucía Pineda, para apoyar a los damnificados.

De la Espriella concluyó su intervención asegurando que continuará informando semanalmente sobre el proceso de transición y las principales decisiones del Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.