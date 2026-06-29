La derecha también ganó en Perú: Keiko Fujimori será la nueva presidenta

Tras una cerrada lucha en las urnas, finalmente se confirmó que la derechista Keiko Fujimori es la nueva presidenta en el Perú.



Así lo dieron a conocer este lunes desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al señalar que terminó de contabilizar este lunes 29 de junio, las 92.766 (100 %) actas electorales correspondientes a la elección presidencial 2026.



Con el escrutinio oficial, Fujimori obtuvo un total de 9.223.396 votos que representan el 50.135%, mientras que el izquierdista Roberto Sánchez se quedó con un total de 9.173.755 papeletas, que significa el 49,865 % del total.



Luego de varios días de suspenso, finalmente la elección presidencial en Perú que se decide por menos de 50.000 votos, ganando la derecha al igual que en las elecciones en Colombia con la victoria de Abelardo de la Espriella.

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La derecha también está presente en Argentina con Javier Milei, en Ecuador con Daniel Noboa, en Chile con José Antonio Kast, en Paraguay con Santiago Peña y en El Salvador con Nayib Bukele.



"Las puertas del diálogo están abiertas a Roberto Sánchez y a todos los políticos que participaron en esta elección", ha declarado Fujimori tras conocer el resultado final. Y agregó que "Sabemos que nuestro país está prácticamente dividido. Tenemos el deber de escuchar a ambos lados".



Desde el ONPE explicaron que las demoras en la proclamación de la victoria de la derechista Fujimori se debieron a las incidencias que tenían los votos y su definición de los jurados encargados.



“Las actas son observadas porque presentan incidencias o inconsistencias que requieren revisión. Estas actas fueron derivadas al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente para su evaluación conforme la normativa electoral vigente. En un total de 125 ODPE se procesaron y contabilizaron las actas del territorio nacional y en una (ODPE de peruanos en el extranjero) se hizo lo propio con las actas que se recibieron del extranjero”, explicaron.



Tras la resolución de estas incidencias por los diferentes jurados electorales especiales, las actas que estaban pendientes de ser contabilizadas fueron incorporadas en el Sistema de Cómputo Electoral peruano, que oficializaron el resultado sobre las 4:10 p. m. hora local.



El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que la entrega de credenciales para la nueva presidenta Keiko Fujimori se realizará el próximo 15 de julio, en el Teatro Nacional y el 28 del mismo mes será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

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