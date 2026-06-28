Tras los terremotos, Venezuela prolonga la suspensión de clases y habilitará campamentos para los damnificados

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez anunció, este domingo 28 de junio, la suspensión de clases escolares en todo el territorio nacional por una semana más, como consecuencia de los terremotos que azotaron parte del país, principalmente La Guaira.

Acompañada del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, y del jefe del estado mayor que atiende la situación de emergencia, Héctor Rodriguez, la interina informó sobre la creación de dos comisiones presidenciales con tareas específicas para abordar soluciones a la contingencia.

La primera comisión evaluará la habitabilidad de las viviendas afectadas por el doble sismo, así como la infraestructura vial como puentes y elevados. Indicó que se basaran en el sistema del semáforo para determinar con los colores verde (habitable), amarillo (precaucion) y rojo (no habitable) cuales son las condiciones de las estructuras supervisadas.

Indicó que la instancia ya se encuentra trabajando y que es dirigida por el ingeniero Francisco Garcés, junto a los ministerios de Vivienda y Hábitat, Obras Públicas, Colegio de Ingenieros de Venezuela, el cuerpo de ingenieros de la Fuerza Armada (Fanb), Funvisis, Cámara de la Construcción, Universidad Central de Venezuela (UCV), Catolica Andres Bello (Ucab), Universidad de la Fuerza Armada (Unefa), Universidad de Carabobo y cualquier otra casa de estudios superiores que se quiera sumar.

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“Hay todavía mucho temor para quienes vieron su vivienda impactada, pero hay señales externas que no necesariamente coinciden con que pueda existir una afectación estructural o no y esa es la labor de esta comisión presidencial, en articulación con las autoridades locales, regionales, gobernadores, alcaldes que van a trabajar mancomunadamente en las próximas horas para tener una evaluación definitiva al respecto”, dijo Delcy Rodríguez.

Campamentos transitorios

La segunda comisión tiene la tarea de crear “campamentos transitorios” para quienes perdieron su vivienda y para la elaboración y planificación de proyectos de construcción de viviendas en un “lapso muy corto”. El grupo está encabezado por Jorge Rodríguez, con Héctor Rodríguez como secretario ejecutivo.

Participan en dicha instancia Hábitat y Vivienda, Comercio Nacional e Industrias, Vicepresidencia Social, Alimentación, Interior Justicia y Paz, Fanb, Economía y Finanzas, así como los gobernadores de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, por ser estados con afectaciones. También se integran los alcaldes de Chacao, Vargas, Caracas y el jefe del Distrito Capital.

Durante su alocución, Delcy Rodríguez aseguró que el servicio eléctrico ha sido recuperado en La Guaira en 75% y que se trabaja para que sea completa. Indicó que la distribución de agua está recuperada en 68% y la viabilidad en 90%.

Recalcó que las labores de rescate continúan en el litoral central en vista de que al quinto día del doble sismo han encontrado a personas con vida bajo los escombros. Agradeció la labor de los rescatistas nacionales y extranjeros.

Más temprano, el jefe del Parlamento informó que 1.450 personas han fallecido producto de los terremotos del 24 de junio y que la cifra de heridos es de 3.238 personas. Agregó que 3.142 familias resultaron damnificadas.

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