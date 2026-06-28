Ofrecen $10 millones de recompensa por el asesino de un bebé de 10 meses en Cúcuta

La Alcaldía de Cúcuta anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar al responsable del asesinato de Jacobo Rodríguez Moreno, un bebé de apenas 10 meses de edad que murió durante un violento atraco ocurrido en la noche de este domingo.

El pronunciamiento fue hecho por el alcalde Jorge Acevedo, quien rechazó el crimen y aseguró que las autoridades trabajarán para esclarecer los hechos.

"Rechazamos con total contundencia el lamentable hecho ocurrido en el barrio La Laguna, donde le arrebataron la vida a un bebé de tan solo 10 meses de edad. Este crimen no puede quedar impune. Hemos dispuesto una recompensa de hasta $10 millones para quien suministre información que permita capturar al responsable. Junto a la Policía y la Fiscalía trabajaremos hasta esclarecer este doloroso hecho", manifestó el mandatario.

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De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en la avenida 0 con calle 17 del barrio Ospina Pérez. Jacobo Rodríguez Moreno se encontraba junto a su padre cuando fueron abordados por un delincuente que, al parecer, pretendía despojarlos de varias prendas de oro.

En medio del atraco, el asaltante abrió fuego y lesionó tanto al padre como al menor. Ambos fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el bebé falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar y capturar al responsable del ataque.