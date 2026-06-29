¿A dónde llegan los damnificados en La Guaira, Venezuela?

Aún no se conoce el número exacto de damnificados que dejará esta catástrofe en el estado La Guaira, tras los dos terremotos que afectaron a Venezuela, pero el Litoral Central se consolida como la zona más golpeada por el doblete sísmico.

Miles de familias han tenido que ser trasladadas a refugios de emergencia tras el colapso de cientos de edificios en la región, donde el parte oficial emitido hasta el mediodía de este 28 de junio señala que más de 1.450 personas han perdido la vida.

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Este domingo 28 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció una actualización del balance nacional y anunció que la cifra de damnificados asciende a 12 mil personas. Asimismo, el funcionario detalló que, hasta el momento, 189 edificios colapsaron por completo y otras 585 estructuras sufrieron daños de diversa gravedad.

Para atender la contingencia, las autoridades habilitaron espacios de pernocta de este a oeste del Litoral Central para albergar a quienes se quedaron sin hogar, siendo los refugios más grandes los ubicados en las parroquias Caraballeda y Carlos Soublette.

En Caraballeda, sector donde se registró el epicentro de la catástrofe, se dispuso del campo de golf de la zona para concentrar la ayuda. Este espacio fue acondicionado con carpas y colchones para los afectados, pero también funciona como un hospital improvisado para atender a los heridos rescatados y como helipuerto para el aterrizaje de las aeronaves de los equipos de rescate nacional e internacional.

Entre las miles de personas que se encuentran en este refugio está Alexandra Solís, habitante del complejo habitacional Misión Vivienda OPP26, ubicado en Caribe, quien logró salir a tiempo con su hija y su esposo antes de que su edificio colapsara parcialmente.

Solís relató que ha sido una situación horrible, pero agradeció estar con vida y destacó que en el campo de golf les han provisto de colchonetas, comida y agua, asegurando que la gente se ha portado muy bien con ellos durante la emergencia.

Polideportivo de Vargas

El Complejo Deportivo José María Vargas, en Carlos Soublette, se transformó en un refugio temporal para atender a las víctimas de los terremotos. El recinto opera como el principal centro logístico y centro de acopio del estado.

En estas instalaciones deportivas, la Cruz Roja, paramédicos, funcionarios de seguridad y autoridades locales, reciben a quienes se quedaron si hogar. En el lugar se clasifican ropa, medicamentos y alimentos provenientes de los puntos de recolección de Caracas para distribuirlos a los afectados.

El espacio alberga carpas colectivas donde conviven grupos de hasta cincuenta personas en condiciones precarias, resguardando lo poco que lograron salvar y buscando vestimenta entre el montón de ropa que han donado los voluntarios.

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Muchos de quienes pernoctan en la grama del estadio lo hacen porque sus viviendas sufrieron fracturas estructurales severas, la mayoría proviene de los sectores Mare Abajo, 10 de Marzo, Playa Grande y la Aviación.

Refugios especializados

El gobierno interino de Delcy Rodríguez informó que también se habilitaron refugios especializados para niños, niñas y adolescentes y para adultos mayores.

Según el reporte, la escuela Santa Eduvigis, ubicada en el sector Barrio Aeropuerto de la parroquia Urimare, fue destinada para acoger a los abuelos y abuelas que quedaron a la intemperie. Por su parte, para la protección de los menores de edad, se acondicionó el edificio de Pdval , ubicado en el sector Guaicamacuto, de la urbanización Armando Reverón, en Macuto.

Asimismo, el plan de contingencia incluye el uso de otros planteles educativos, universidades e instalaciones militares que no sufrieron daños significativos, los cuales sirven de albergue para las personas rescatadas de entre los escombros que perdieron la totalidad de sus pertenencias.

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Entre las instituciones dispuestas se encuentran la Unidad Educativa Nacional Juan Germán Roscio en Maiquetía, el Complejo Educativo República de Panamá y la Escuela Estadal La Guaira en la parroquia homónima, así como el Centro de Educación Inicial Simoncito Manuelita Sáenz y la Universidad Marítima del Caribe en Catia La Mar.

Asimismo, fueron habilitados espacios en la Escuela de Grumetes, el Liceo Armando Reverón en Guaracarumbo, y en la parroquia Carlos Soublette se activaron el Liceo Nacional Lorenzo González y la Unidad Educativa Nacional Bolivariana 10 de Marzo.

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