Activar las notificaciones de sismos en iPhone sí es posible: así puede hacerlo

Tras los dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela y que también se sintieron en varias regiones de Colombia, es importante buscar herramientas que permitan recibir alertas oportunas ante un nuevo movimiento sísmico. Si tiene un iPhone, es posible activar las notificaciones relacionadas con sismos desde la aplicación Clima.

Estos son los tres pasos para activar las notificaciones de terremotos en su iPhone:

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1. Abra la aplicación Clima y entre al menú de notificaciones

Ingrese a la aplicación Clima de su iPhone. En la esquina inferior derecha encontrará el botón de la lista de ubicaciones, se muestra así: ☰ (tres líneas horizontales). Al tocarlo, seleccione los tres puntos (•••) ubicados en la esquina superior derecha y luego la opción Notificaciones.

2. Permita el acceso permanente a la ubicación

Si el sistema lo solicita, pulse Ir a Configuración y, en el apartado de ubicación de la aplicación Clima, seleccione la opción Siempre. Esto permite que el teléfono pueda enviar alertas relevantes incluso cuando la aplicación no está abierta.

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3. Active las notificaciones

Regrese a la aplicación Clima y pulse Permitir cuando aparezcan los avisos para autorizar las notificaciones y el acceso a la ubicación. Con esto, el iPhone podrá enviar alertas sobre fenómenos relevantes, incluidos terremotos, cuando Apple tenga habilitado el servicio para su región.

Activar esta función puede marcar la diferencia en una situación de emergencia. Aunque ningún sistema garantiza una alerta en todos los casos, mantener habilitadas las notificaciones le permitirá estar mejor preparado ante un posible sismo, reaccionar con mayor rapidez y tomar medidas para proteger su vida y la de su familia o las personas que se encuentren a su alrededor.

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¿Por qué Android alertó del sismo en Venezuela y el iPhone no?

La diferencia con Android radica en que Google cuenta con el Android Earthquake Alerts System, un sistema que transforma más de 2.000 millones de teléfonos en una red mundial de detección sísmica. Cada dispositivo utiliza el acelerómetro —el sensor que detecta movimientos y cambios de orientación del celular— para identificar vibraciones que podrían corresponder a un terremoto.

Cuando decenas o cientos de teléfonos en una misma zona registran el mismo patrón de movimiento al mismo tiempo, Google analiza esa información en cuestión de segundos para determinar si se trata de un sismo real. Si el evento es confirmado, el sistema envía automáticamente alertas a los usuarios cercanos, que pueden ser una notificación informativa para movimientos leves o una advertencia de pantalla completa cuando existe un mayor riesgo.

Aunque esta tecnología no predice los terremotos antes de que ocurran, sí puede proporcionar algunos segundos de anticipación antes de que lleguen las ondas sísmicas más destructivas, tiempo suficiente para que muchas personas busquen refugio. Para recibir estos avisos, los usuarios deben tener activada la opción “Alertas de terremotos” en los ajustes de Android, además de mantener la ubicación y la conexión a internet habilitadas.

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