Gobierno electo pide suspender nombramientos en la Cancillería hasta el 7 de agosto

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, pidió a la Cancillería suspender los nombramientos en provisionalidad dentro de la Carrera Diplomática y Consular que se adelanten hasta el próximo 7 de agosto.

Según explicó, la solicitud fue realizada por instrucción del presidente electo, Abelardo de la Espriella, con el propósito de evitar nuevos nombramientos mientras avanza el proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante, y garantizar el respeto por la Carrera Diplomática.

"Los últimos días de un gobierno no pueden convertirse en una carrera contra reloj para repartir cargos ni para dejar amarradas decisiones que corresponden al gobierno elegido por los colombianos. El Servicio Exterior le pertenece a Colombia y debe ser respetado", señaló Restrepo.

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En esa misma línea, el vicepresidente electo solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores un informe detallado sobre la totalidad de los nombramientos que actualmente están en trámite, los funcionarios involucrados, los destinos previstos y las razones jurídicas que sustentan esas decisiones durante el período de transición.

"La Carrera Diplomática no puede ser usada como refugio de salida ni como premio de consolación para funcionarios de un gobierno que termina", agregó.

Como coordinador del proceso de empalme entre el gobierno entrante y el saliente, Restrepo recordó a la canciller que el adecuado desarrollo de la transición "no depende exclusivamente de la logística o del protocolo, sino, fundamentalmente, de la disposición del Gobierno saliente a conducirse, durante estos últimos días de mandato, con estricta sujeción a los principios que rigen la función administrativa", y advirtió que las decisiones adoptadas en este período pueden condicionar el ejercicio de las competencias del nuevo gobierno.

Hasta el momento, la Cancillería, encabezada por la ministra Rosa Villavicencio, no se ha pronunciado sobre la solicitud del gobierno electo.

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