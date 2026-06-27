Cancillería reporta 24 colombianos fallecidos por los sismos en Venezuela; 47 connacionales fueron repatriados

Mientras continúan las labores de búsqueda y atención tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, el Gobierno colombiano entregó este sábado un nuevo balance sobre la situación de los connacionales afectados y las acciones humanitarias que adelanta en el vecino país.

La Cancillería informó que, de acuerdo con un reporte preliminar, 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia del terremoto. La entidad precisó que la cifra continúa en proceso de verificación, en coordinación con las autoridades venezolanas.

Como parte de la respuesta humanitaria, 47 colombianos fueron repatriados en aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Entre los connacionales trasladados al país se encuentran 19 niños deportistas, quienes viajaron en las mismas aeronaves que llevaron a Venezuela al equipo de búsqueda y rescate USAR COL-1.

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En paralelo, el grupo élite colombiano fue desplegado en el estado La Guaira, la zona más afectada por la emergencia. Allí, el equipo USAR COL-1, integrado por 63 rescatistas y cuatro binomios caninos, lograron rescatar a un menor de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado.

Según el Gobierno nacional, los rescatistas lograron establecer contacto con el niño durante la mañana de este sábado y, desde entonces, adelantaron maniobras para extraerlo con vida.

La misión humanitaria, prevista para desarrollarse durante diez días, es coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana, la Policía Nacional, la Armada Nacional y el Ejército Nacional.

De manera paralela, la Sala de Crisis Nacional evalúa el envío de un hospital de campaña y personal médico para fortalecer la atención sanitaria, de acuerdo con las necesidades identificadas por las autoridades venezolanas.

La Cancillería también habilitó líneas de atención consular para los colombianos que permanecen en Venezuela y anunció la apertura de un centro de acopio para recibir alimentos no perecederos y elementos de primera necesidad destinados a las comunidades afectadas, principalmente en los estados Miranda y La Guaira.

Finalmente, el Gobierno reiteró que no está recibiendo donaciones en especie e indicó que quienes deseen apoyar la respuesta humanitaria podrán hacerlo únicamente mediante aportes económicos canalizados a través de la Cruz Roja Colombiana.

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