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La vía quedó peor: vecinos cuestionan las obras de alcantarillado en la Avenida del Río de Cúcuta
Habitantes de varios conjuntos residenciales cercanos a la Avenida del Río expresaron su inconformidad por el estado de la vía tras las obras y pidieron que futuras intervenciones se realicen en horarios nocturnos.
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Avenida del Río
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Sábado, 27 de Junio de 2026

Varios ciudadanos que viven a lo largo de la Avenida del Río en Cúcuta sienten inconformidad por las recientes obras de alcantarillado lideradas por  la empresa de acueducto Aguas Kpital.

Una de las razones que genera molestia entre la comunidad es la manera en que se realizó el parcheo en la avenida. Habitantes del barrio Niza informaron que aunque los huecos fueron tapados, la malla vial quedó con varios desniveles y baches

“Aunque este trabajo era necesario, terminó perjudicando la calidad de la vía. Ahora debemos manejar con más cuidado pues los baches terminan afectando la suspensión y la estabilidad de los carros”, indicó Carlos Verdaga. 

Igualmente , Verdaga precisó que durante el tiempo que se ejecutó la obra, se presentó levantamiento de polvo y congestiones en la zona. 

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Sobre este último punto, Fabián Ossa, un comerciante, detalló que los trancones llevaban a que varios conductores se desviaran por el barrio Niza, alterando la tranquilidad del sector. 

Asimismo, se conoció que los mencionados hechos también han llegado a afectar a habitantes del Condominio Asturias, el Conjunto Parques Residenciales, y el Condominio Rincón de los Prados, entre otros. 

A futuro, los residentes de estas comunidades esperan que no se vuelva a levantar el pavimento y que, en caso tal, se ejecuten las obras durante la noche para evitar problemas de movilidad. 

Los hechos también han llegado a afectar a habitantes del Condominio Asturias, el Conjunto Parques Residenciales, y el Condominio Rincón de los Prados
Los hechos también han llegado a afectar a habitantes del Condominio Asturias, el Conjunto Parques Residenciales, y el Condominio Rincón de los Prados
La obra que se llevó a cabo en la Avenida del Río consistió en la ampliación de un colector de aguas residuales
La obra que se llevó a cabo en la Avenida del Río consistió en la ampliación de un colector de aguas residuales
Los trancones llevaban a que varios conductores se desviaran por el barrio Niza
Los trancones llevaban a que varios conductores se desviaran por el barrio Niza

 

Detalles sobre la obra

La obra que se llevó a cabo en la Avenida del Río consistió en la ampliación del colector de aguas residuales que pasa por la avenida Los Libertadores. Esto con el fin de evitar colapsos en las redes de alcantarillado cuando llueve.

A la par de esto, se realizó en el sector la instalación de tubería y pozos de inspección.  Esto teniendo en cuenta que las redes de alcantarillado tienen que entrar en sincronía con todo el tema de la infraestructura que existe. 

Con relación al parcheo, el mismo se realizó de acuerdo al material en que estaba construida la vía. Por lo tanto, los tramos que estaban en asfalto o en concreto se rellenaron con dichos materiales.

Además, se pudo conocer que los contratistas encargados del trabajo dejaron el terreno acondicionado para hacer el extendido del asfalto, el cual contó con los estudios y diseños previos. 

Con el objetivo de garantizar una buena movilidad durante la obra, se dispusieron controladores viales, y aunque también existieron breves cierres, estos fueron para prevenir accidentes en medio del movimiento de máquinas y cargue de tuberías. 

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