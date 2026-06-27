La vía quedó peor: vecinos cuestionan las obras de alcantarillado en la Avenida del Río de Cúcuta

Varios ciudadanos que viven a lo largo de la Avenida del Río en Cúcuta sienten inconformidad por las recientes obras de alcantarillado lideradas por la empresa de acueducto Aguas Kpital.

Una de las razones que genera molestia entre la comunidad es la manera en que se realizó el parcheo en la avenida. Habitantes del barrio Niza informaron que aunque los huecos fueron tapados, la malla vial quedó con varios desniveles y baches.

“Aunque este trabajo era necesario, terminó perjudicando la calidad de la vía. Ahora debemos manejar con más cuidado pues los baches terminan afectando la suspensión y la estabilidad de los carros”, indicó Carlos Verdaga.

Igualmente , Verdaga precisó que durante el tiempo que se ejecutó la obra, se presentó levantamiento de polvo y congestiones en la zona.

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Sobre este último punto, Fabián Ossa, un comerciante, detalló que los trancones llevaban a que varios conductores se desviaran por el barrio Niza, alterando la tranquilidad del sector.

Asimismo, se conoció que los mencionados hechos también han llegado a afectar a habitantes del Condominio Asturias, el Conjunto Parques Residenciales, y el Condominio Rincón de los Prados, entre otros.

A futuro, los residentes de estas comunidades esperan que no se vuelva a levantar el pavimento y que, en caso tal, se ejecuten las obras durante la noche para evitar problemas de movilidad.